Venäjän salaperäinen räjähdysonnettomuus herättää paljon kysymyksiä – USA:ssa uskotaan presidenttiä myöten epäonnistuneeseen ohjuskokeeseen

Venäjällä lähellä Arkangelia sattunut räjähdys sotilastukikohdassa herättää paljon arvailuja. Venäläiset ovat antaneet viime viikon tapahtumista Njonoksan tukikohdassa tietoa niukasti, mutta jostain uudenlaisten aseiden kehittämisestä on vahvistettu olleen kyse.

Yhdysvalloissa tiedusteluviranomaiset ovat päätyneet mediatietojen perusteella siihen, että kyseessä oli ydinkäyttöiseksi suunnitellun risteilyohjuksen pieleen mennyt testi. Viiden ihmisen kuolemaan johtanut räjähdysonnettomuus tapahtui viime torstaina.

Presidentti Vladimir Putin esitteli Buretvesnik-nimellä tunnetun ohjuksen näyttävästi yhdessä muiden asehankkeiden kanssa viime vuoden keväällä.

Jopa presidentti Donald Trump puuttui asiaan viime yönä Suomen aikaa ja mainitsi tviitissään venäläisohjuksesta lännessä käytetyn Skyfall-nimen. Trumpin mukaan Yhdysvalloilla on käytössään samanlaista, mutta edistyneempää teknologiaa.

Presidentin kommentti on kiinnostava, koska amerikkalaisten on kerrottu haudanneen vastaavan kehityshankkeen jo vuosikymmeniä sitten sekä epärealistisena että vaarallisena. Eri arvioiden mukaan risteilyohjukseen voimanlähteeksi sijoitettavan ydinreaktorin pitäisi muun muassa olla niin kevyt ja pieni, että se olisi suojaamaton ja levittäsi säteilyä ympäristöönsä.

Lisäksi riittävä työntövoima ohjuksen saamiseksi ilmaan edellyttäisi myös perinteisemmän rakettimoottorin mahduttamista samaan kokonaisuuteen reaktorin kanssa.

USA:n ohjuspuolustus Venäjän silmätikkuna

Venäjän onnettomuudessa on saattanut olla kyse myös jostain muusta kehitteillä olevasta aseesta, kuten ydinkäyttöisestä Poseidon-torpedosta. Sotilasprofessori Petteri Lalu Maanpuolustuskorkeakoulusta ja ohjelmajohtaja Fredrik Westerlund Ruotsin puolustusvoimien FOI-tutkimuslaitoksesta arvioivat STT:lle, ettei asiasta ole vielä nykytietojen perusteella varmuutta.

– Rosatomin mukanaolo ja heidän ilmoituksensa vahvistavat, että ydinenergian koeluontoisesta käytöstä uuden ohjusteknologian kehittämisessä on ollut kysymys, Lalu tiivistää.

Totuus voi jäädä pitkäksikin aikaa hämärän peittoon, sillä Venäjä ei ole ollut halukas paljoa kertomaan aseiden kehityksessä sattuneista takaiskuista, Westerlund sanoo.

Tapahtunut asettaa erikoiseen valoon Putinin puolentoista vuoden takaisen puheen, joista sai helposti käsityksen, että uusien ihmeaseiden kehitys ja testaus olisi jo pitkällä ja menestyksekästä.

Westerlundin mukaan Putinin esiintymisen eräs tärkeä tavoite oli parantaa neuvotteluasemia Yhdysvaltain kanssa.

– Putinin mainostamat aseet olivat sellaisia, joihin Yhdysvaltain ohjuspuolustusjärjestelmä ei purisi, ja siksi ne esiteltiin, Westerlund sanoo.

STT

Kuvat: