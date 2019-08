Venäläiset raivoissaan videosta, jolla poliisi lyö mieltään osoittanutta naista

Venäjällä on noussut protestiaalto videosta, jossa mellakkapoliisi lyö mielenosoitukseen osallistuvaa naista. Maan sisäministeriö on käynnistänyt tapaukseen liittyen tutkinnan.

Videossa neljä mellakkavarusteissa olevaa poliisia raahaa naista, ja yksi heistä lyö naista vatsaan. Videota on katsottu 360 000 kertaa ja se on herättänyt raivoa viestimissä ja sosiaalisessa mediassa.

Venäjällä on järjestetty viime viikkoina laajoja mielenosoituksia, joissa on vaadittu vapaita vaaleja ja vastustettu päätöstä sulkea oppositioehdokkaat Moskovan paikallisvaalien ulkopuolelle. Viime lauantaina mielenosoitukseen osallistui 60 000 ihmistä.

STT