Venäläismedia: Siperialaisella ammusvarikolla räjähti jälleen, useita loukkaantunut

Ammusvarikolla Venäjän Krasnojarskissa tapahtui uusia räjähdyksiä perjantaina, uutisoivat venäläiset uutistoimisto Tass ja mediatalo RT. Ammusvarikolla räjähti myös alkuviikosta.

Mediatietojen mukaan kahdessa uudessa räjähdyksessä loukkaantui useita ihmisiä, joiden tarkasta määrästä on liikkunut eriäviä tietoja. Tassin mukaan loukkaantuneita olisi kahdeksan ja RT:n mukaan yhdeksän.

Ristiriitaisuuksia oli myös viranomaisten kertomissa syissä uusille räjähdyksille. Erään tiedon mukaan syynä olisi ollut salamanisku, mutta Krasnojarskin kuvernöörin mukaan räjähdykset tapahtuivat ammusten raivausoperaation yhteydessä.

Viranomaisten mukaan varikolla on syttynyt jälleen tulipalo ja lähialueen asukkaita on taas evakuoitu. Maanantaina samalla varikolla tapahtuneiden räjähdysten jälkeen lähialueilta evakuoitiin tuhansia ihmisiä.

Myös sotilastukikohdassa räjähti

Räjähdysonnettomuus oli jo kolmas Venäjällä lyhyen ajan sisään. Saman ammusvarikon aiempien räjähdysten lisäksi torstaina sotilastukikohdassa sattui räjähdys, jossa kahden ihmisen kerrotaan kuolleen. Räjähdys tapahtui maan pohjoisosassa lähellä Arkangelia.

Tukikohdassa testataan ydinsukellusveneiden mannertenvälisten ohjusten moottoreita. Puolustusministeriön mukaan surmansa saaneet olivat ministeriön siviiliasiantuntijoita. Lisäksi useiden ihmisten kerrottiin loukkaantuneen.

Puolustusministeriön mukaan radioaktiivisen säteilyn taso oli normaali. Paikallisten viranomaisten ja medioiden mukaan säteilyn määrä lähellä sijaitsevassa Severodvinskin kaupungissa oli kuitenkin hetkellisesti kohonnut räjähdyksen jälkeen.

https://tass.com/emergencies/1072797

https://www.rt.com/russia/466174-siberian-ammo-depot-new-blast/

STT

