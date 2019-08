Veneet törmäsivät Airistolla – kaksi loukkaantui vakavasti, neljä lievemmin

Saaristomeren Airistolla on loukkaantunut vakavasti kaksi ihmistä ja lievemmin neljä ihmistä, kun kaksi venettä törmäsi toisiinsa. Länsi-Suomen merivartiosto kertoi onnettomuudesta tviitillä noin kello 14.

Merivartioston mukaan kyse on hätätilanteesta. Turun päivystävä palomestari kertoi STT:lle, että turma sattui merellä Rymättylän eteläpuolella Päiväluodosta pohjoiseen.

Merivartioston alustavien tietojen mukaan kukaan veneissä olleista ei ole veden varassa. Merivartioston tviittaaman valokuvan perusteella kumpikaan turmavene ei ole uponnut.

Merivartioston lisäksi Länsi-Suomen pelastuslaitoksen yksiköitä on hälytetty mukaan pelastustehtävään.

https://twitter.com/meriraja/status/1157607325047435264

STT