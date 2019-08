Venetsian elokuvajuhlat alkavat – Polanskin elokuvan pääsy pääsarjaan herättänyt närää

Venetsian vuotuiset elokuvajuhlat alkavat tänään Italiassa. Jo ennen festivaalin alkua on kuultu vastalauseita siksi, että Roman Polanskin uusi elokuva valittiin ohjelmistoon.

Polanskin elokuva J’Accuse kisaa elokuvajuhlien pääsarjassa festivaalin keskeisestä tunnustuksesta, Kultaisesta leijonasta. Tositapahtumiin perustuva tarina kertoo ranskalaisupseeri Dreyfussin vakoilutuomiosta.

Vaikka Roman Polanski on tunnustettu ohjaaja, hän on kiistanalainen henkilö. Polanski on pakoillut Yhdysvaltain oikeuslaitosta vuodesta 1978. Puolalaissyntyinen ohjaaja myönsi tuolloin harrastaneensa seksiä 13-vuotiaan tytön kanssa Yhdysvalloissa. Hän pakeni maasta välttääkseen tuomion alaikäisen raiskauksesta.

Tämän vuoden Kultainen leijona -ehdokkaissa on herättänyt huomiota myös se, että mukana on kaksi suoratoistojätti Netflixin tuottamaa elokuvaa.

Naisohjaajien tekemiä on kilpasarjan 21 elokuvasta vain kaksi.

Elokuvajuhlia vietetään Venetsiassa ensi viikon lauantaihin asti.

