Venezuela hävitti malarian 1961 – nyt talouskriisin rampauttamassa maassa tauti on tehnyt paluun

Venezuelassa pienessä El Tucucon kylässä lähellä Kolumbian rajaa Jose Gregorio vapisee vilusta helteestä huolimatta.

– Minulla on kipuja joka puolella, kuumetta, hän takeltelee.

Gregorion oireet ovat tyypillisiä malarialle, taudille, joka hävitettiin jo vuosia sitten hänen asuinseudultaan. Malaria on kuitenkin tehnyt paluun kriisissä olevassa Venezuelassa.

– Ensin hänellä kipeytyivät nivelet, ja sitten hän alkoi oksentaa. Nyt hän ei ole syönyt mitään neljään, viiteen päivään, kertoo hänen vaimonsa Marisol.

Sängyllä isän vieressä jokeltelee pariskunnan nelikuukautinen vauva.

– Myös vauvalla ja minulla oli malaria. Aiemmin sitä ei täällä ollut. Oli vain chikungunyaa (trooppinen kuumetauti) ja denguekuumetta. Malaria palasi tänne viime vuonna, Marisol sanoo.

Aiemmin Venezuela saattoi kerskailla sillä, että se oli hävittänyt malarian jo 1961.

Malaria ja talouskriisi käsi kädessä

Brittiläisessä lääketieteellisessä Lancet-lehdessä julkaistiin alkuvuonna raportti, jossa varoitettiin malarian ja denguekuumeen epidemioista Venezuelassa.

Yksistään vuodesta 2016 vuoteen 2017 malariatapausten määrä hypähti 70 prosenttia.

– Tilanne on katastrofaalinen. Viime vuonna oli 600 000 malariatapausta, ja me tiedejärjestöt arvioimme, että tänä vuonna tapauksia voi olla miljoona, sanoo lääkäri Huniades Urbina Venezuelan kansallisesta lääketieteellisestä akatemiasta.

Hän kuitenkin huomauttaa, että luvut ovat vain arvioita, koska ”hallitus salaa tilastotiedot”.

Malariatapausten räjähdysmäinen kasvu on kulkenut käsi kädessä pahentuneen talouskriisin kanssa. Presidentti Nicolas Maduron hallinnon mukaan inflaatio oli viime vuonna hämmästyttävät 130 000 prosenttia. Lisäksi bruttokansantuote oli puolittunut vuodesta 2013.

Maan surkeasta taloustilanteesta kertoo sekin, että öljystään tunnetussa Zulian osavaltiossa huoltoasemilla ei ole ollut polttoaineita yli kuukauteen.

Aliravitsemus heikentänyt vastustuskykyä

El Tucucossa klinikan lääkäri Luisana Hernandez on jo luopunut toivosta saada valtiolta apua.

– Joka päivä kaikki huonontuu hieman enemmän.

Hernandez kertoo, että rokotusten säilyttämiseen vaadittavat jääkaapit eivät toimi, koska niiden voimanlähteenä oleviin generaattoreihin ei ole polttoainetta. Lisäksi klinikan molemmat ambulanssit ovat rikki.

– Olemme koputtaneet jokaiseen oveen, mutta kukaan ei ole vastannut meille, hän sanoo.

Lääkäri Carlos Polanco puolestaan muistuttaa, että aiemmin viranomaiset huolehtivat säännöllisesti hyttysten myrkyttämisestä, mutta nyt sekin on loppunut.

– Ja kun hyttysten määrä on lisääntynyt, malariatapaukset ovat lisääntyneet räjähdysmäisesti.

Lisäksi aliravitsemus on heikentänyt ihmisten vastustuskykyä. Ennen ihmiset saattoivat vaihdella ruokavaliotaan, mutta inflaation takia kyläläisillä ei ole enää varaa siihen. Nyt ruokavalion muodostavat Polancon mukaan lähinnä ne kasvit, joita kasvatetaan itse. Tällaisia ovat muun muassa maniokki ja ruokabanaani.

Kolmatta kertaa malarian kourissa oleva 67-vuotias Rosa tietää kaiken aliravitsemuksesta.

– Lääkäri punnitsi minut eilen, 37 kiloa. Aikaisemmin painoin 83 kiloa, hän sanoo.

STT