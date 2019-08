Verinen kulta – Wilma Murron paras terä meni niistämiseen

Wilma Murto on tottunut kohahduttamaan yleisöä.

Kalevan kisoissa tapa oli kuitenkin poikkeuksellinen. Seiväshypyn naisten Suomen mestaruuden kahdella hypyllä varmistanut Murto lähti ensimmäiseen yritykseensä 426:sta. Hyppy jäi pahasti riman päälle ja Murron pudottua patjalle riman pää osui hänen nenään.

Kimpisen stadion hiljeni hetkeksi ja Murto jäi istumaan verta vuotavana patjalle.

– Sitä verta tuli aika paljon. Sitä oli pohkeessa ja reidessä, Murto kertoi.

– Kerran aiemmin on käynyt näin, mutta silloin kyseessä oli viimeinen hyppy.

Noin vartin niistämisen ja putsaamisen jälkeen Murto kuitenkin palasi vauhtiinottoradan päähän ja ylitti 426.

– Ei siitä mitään kammoa jäänyt. Ei seivästä nenällä hypätä.

– Mutta pitää olla tyytyväinen, että sain ylityksen tuon jälkeen. Olen (ammattilaisnyrkkeilijä) Eva Wahlströmin fani, mutta ei ihan näin kirjaimellisesti.

Paras puhti meni tärskyssä ja stadionkin oli episodin aikana lähes kokonaan tyhjentynyt. 436 jäi ylittämättä.

Parempaan olisi ollut ainekset, mutta pyörivä tuuli, nenään pudonnut rima ja lähes kolmetuntiseksi venynyt kisa söivät parhaan terän.

Lauantain karsinnassa Murto joutui odottamaan vuoroaan 83 minuuttia. Sunnuntain finaali alkoi 35 minuuttia suunniteltua myöhemmin ja Murto odotti avaushyppyä 55 minuuttia. Ylen kisalähetyskin ehti päättyä ennen Murron viimeisiä hyppyjä.

Keväällä Kuortaneelle muuttanut Murto kärsi alkuvuodesta uniongelmista. Kuortaneen rauhassa univelat on maksettu ja yhteistyö uuden valmentajan Mikko Latvalan kanssa on lähtenyt sujumaan.

– Koko vuosi on mennyt sopeutuessa. Valehtelisin, jos sanoisin, että se olisi ollut helppoa. Mutta on muutto tehnyt tosi hyvää. Kuortaneen rauhallisuus on vaikuttanut myös uneen.

Murto ylitti tammikuussa Perthissä 451. Tuolla tuloksella hän on tiukasti kiinni Dohan MM-kisapaikassa, vaikka MM-raja on viisi senttiä korkeammalla.

– Tällä hetkellä taidan olla rankingissa 22:s. Aika vaikeaa uskoa, etten saisi kisapaikkaa.

Dohaan pääsee rankingin 32 parasta.

– Toki oman mielenrauhan kannalta se raja olisi hyvä tehdä.

Naisten seiväshypyn karsinta käydään Dohan MM-kisojen avauspäivänä. H-hetkeen on 52 päivää aikaa.

Murron seuraava kilpailu on ensi viikonloppuna Puolassa Euroopan Superliigassa. Kilpailu olisi hyvä paikka tehdä kesän ensimmäinen kunnon tulos, mutta säännöt tekevät siitä hankalaa. Superliigassa on käytössä nimittäin neljän pudotuksen sääntö eli jos esimerkiksi ylittää aloituskorkeuden vasta kolmannella, on varaa enää kahteen pudotukseen.

– Se on todella harmi. Siitä on laitettu palautetta, mutta nyt ainakin mennään näin.

Puolan keikan jälkeen ohjelmassa on ainakin Ruotsi-ottelu ja ehkä alle 22-vuotiaiden SM-kisat.

Tilaisuuksia kääntää tuloskunto nousuun ennen Dohaa ei siis ole montaa, mutta Murto on luottavainen.

– Kyllä tässä ihan oikeaan suuntaan ollaan menossa, toisen peräkkäisen Suomen mestaruuden voittanut Murto vakuutti.​