Verottaja tarkentaa virheellisenä lähetettyjen kirjeiden määrää – jopa 27 000 virheellistä päätöstä

Verottaja tarkentaa virheellisenä lähetettyjen päätöskirjeiden määrää. Verohallinnon kehitys- ja tietohallintojohtaja Jarkko Levasma kertoo STT:lle, että tällä tietoa virheellisiä kirjeitä olisi lähetetty noin 27 000.

Levasman mukaan virhe ilmeni siten, että tulostusjärjestelmä sekoitti yksittäisten asiakkaiden tietoja ja yhdisteli niitä väärin. Virhe on tunnistettu, ja se koski ilmeisesti vain 6. elokuuta lähetettyjä kirjeitä.

Verottajan aiempi arvio kirjeiden määrästä oli 17 000, mutta Levasman mukaan virheitä on löydetty nyt muualtakin samasta tulostuserästä. Levasman mukaan aiemmin luultiin, että virheitä oli vain veropäätöksissä, mutta niitä oli myös verokorteissa ja muissa tulosteissa. Levasma sanoo, ettei myöskään voida sulkea pois sitä, että virheellisten kirjeiden määrä tarkentuu vielä.

– Tällä hetkellä on lähdettävä siitä, että ne kaikki 27 000 kirjettä ovat virheellisiä.

STT uutisoi eilen, että verottaja olisi mahdollisesti lähettänyt noin 60 000 virheellistä verokirjettä, mutta Levasman mukaan kirjeiden määrää on nyt saatu rajattua käymällä kirjeitä läpi.

Virheen aiheuttaja yhä epäselvä

Virheellisten kirjeiden saajat ovat Levasman mukaan enimmäkseen yksittäisiä kansalaisia, mutta joukossa on myös muutamia yrityksiä ja yhdistyksiä.

Levasma ei muista toista vastaavaa tapausta, ja hänen mukaansa virhe on vakava ja poikkeuksellinen.

– Virhe on saatu toistettua eli tiedetään, missä kohtaa se tapahtui, mutta vielä ei toki tiedetä, että mikä sen aiheutti. Se on tapahtunut hyvin yllättävässä kohdassa.

Hän pitää kuitenkin tietojen väärinkäytön riskiä pienenä.

– Täytyy arvioida varsinaisten vahinkojen potentiaalia. Tässä on yksittäisille asiakkaille mennyt toisten yksittäisten asiakkaiden tietoja, ja ne eivät ole ainakaan toistaiseksi millään tavalla levinneet julkisuuteen. Mahdollisuus siihen, että tiedot olisivat päätyneet sellaiselle henkilölle, joka haluaisi niitä väärinkäyttää, on pieni.

”Ei missään nimessä saa julkaista”

Levasman mukaan uusia samasta virheestä johtuvia kirjeitä ei enää lähetetä, mutta vanhoja virheellisiä kirjeitä voi yhä tulla postitse tänään ja myöhemmin tällä viikolla.

– Niitä ei missään tapauksessa saa lähteä julkaisemaan. Oikea tapa on hävittää kirje. Tiedämme kyllä, mitkä kirjeet ovat olleet virheellisiä, kunhan ne on käyty läpi, Levasma vakuuttaa.

Verottaja lähettää virheellisten kirjeiden saajille ohjeet ja uuden päätöskirjeen postitse. Levasman mukaan täytyy vielä varmistaa, keitä asiakkaita virhe koski.

– Tulemme lähestymään heitä ja kertomaan, mitä heidän pitäisi tehdä asialle. Tämä on tietosuoja-asetuksen mukainen toiminto.

Lisäksi verottaja ilmoittaa tapahtuneesta tietosuojavaltuutetulle.

Levasman tiedossa ei ole, että turvakiellossa olevien henkilöiden tietoja olisi päätynyt vääriin käsiin. Turvakiellolla suojataan väestötietojärjestelmän osoite- ja kotikuntatiedot silloin, kun ihmisellä on perusteltu syy epäillä itsensä ja perheensä terveyden ja turvallisuuden tulevan uhatuksi.

STT

Kuvat: