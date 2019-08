Vesijuoksupallot villitsivät Pertun päivässä

Perttelin Pertun päivässä oli sunnuntaina mahdollisuus kokeilla harvinaista huvia. Perttelin MLL oli järjestänyt paikalle vesijuoksupalloja.

– OKRA-maatalousnäyttelyssä näimme näitä palloja, ja siitä se ajatus lähti, kertoo Minna Mustonen .

5 x 5 metrin altaaseen mahtui kerrallaan kolme palloa, ja yksi testaaja sai olla pallossa kolme minuuttia. Ensin pallo avattiin ja tyhjennettiin ilmasta, jonka jälkeen sinne päästettiin uusi henkilö. Sitten palloon puhallettiin uudestaan ilmaa ja se suljettiin. Uusia tulijoita oli jatkuvasti.

Vesijuoksupalloa kokeilivat muun muassa 12-vuotiaat pertteliläiset Lahja-Maria Laaksonen ja Iitu Peltomäki . Molemmat olivat testanneet niitä kerran ennenkin: Lahja-Maria Turun Seikkailupuistossa ja Iitu Virossa.

– Pallossa ei meinaa pysyä ollenkaan pystyssä, Iitu nauroi.

– Se näyttää tosi helpolta, mutta ei ole. Mutta on hauskaa, kun voi maata veden päällä, eikä kastu ollenkaan, Lahja-Maria kuvaili.

Vesijuoksupallot toi Pertun päivään loimaalainen Fun Experience, joka kiertää pallojen kanssa tapahtumissa nyt kolmatta vuotta. Vesijuoksupalloja on edelleen Suomessa harvassa.

– Tänä kesänä ihmiset ovat laajemmin löytäneet tämän. Kesä-, heinä- ja elokuu ovat olleet yhtä hurlumheitä. Loppukesällä jouduimme jo myymään ei-oota, Marko Isomaa kertoo.

Isomaa on ammatiltaan peltiseppä, ja Fun Experience on hänelle sivutyö. Hän haluaisi tehdä siitä päätyönsä, sillä hän työskentelee mielellään lasten ja nuorten kanssa.

– Asiakkaamme ovat pääasiassa lapsia, vaikka ikärajaa ei tässä olekaan. Painoraja on 120 kiloa, Isomaa mainitsee.

Isomaa toi vesijuoksupallot nyt ensimmäistä kertaa Salon seudulle. Häntä kiinnostaisi tulla joskus myös Salon iltatorille.

– Mielellään tultaisiin, mutta se vaatisi hiukan tilaa. Ensi kesäksi meille on tulossa myös isompi allas, johon mahtuu kuusi palloa.

Perinteeksi muodostuneessa toritapahtumassa oli esillä runsaasti paikallisia yhdistyksiä, yrittäjiä ja käsityöläisiä. Yksi eniten kiinnostaneista myyntipöydistä oli Nuutilan Mehiläistarhojen pöytä, jossa oli hunajapurkkien lisäksi mehiläisiä. Lasiseinäisessä pesässä hyöri 300–400 mehiläistä, mukana myös kuningatar.

– Lasipesä vetää katsojia. Moni ihmettelee, että ovatko ne oikeasti eläviä mehiläisiä, hymyilee Nuutilan Mehiläistarhojen Sanna Länsilinna.

Nuutilan Mehiläistarhat on uusi hunajantuottaja Salossa. Yritys on toiminut aiemmin Uudessakaupungissa, mutta tänä vuonna sen mehiläispesät on siirretty Kiikalaan, Länsilinnan isovanhempien vanhaan maapaikkaan. Yrityksen osoitteeksikin vaihtuu pian Kiikala.

Länsilinna on itse kotoisin Salosta ja hänen avopuolisonsa Vesa Nuutila Uudestakaupungista.

– Avomieheni päätti siirtää mehiläiset Kiikalaan, ja siellä on tällä hetkellä 15 pönttöä. Hän halusi, että rupeamme tekemään tätä yhdessä, Länsilinna kertoo.

Nuori yrittäjäpariskunta maistatti tapahtumassa sekä Uudenkaupungissa että Kiikalassa valmistettua hunajaa. Jatkossa kaikki on peräisin Kiikalasta.

Sää suosi Pertun päivää, ja Inkereen koulun piha-alueella oli runsaasti yleisöä. Katsottavaa oli myös sisätiloissa, missä oli muun muassa Salon Nukkekotikerhon näyttely.

Kerhon näyttely on ollut tänä kesänä esillä Kuusjoen Viljamakasiinissa, ja nyt se tuotiin täydennettynä Pertteliin.

– Kerhomme kokoontuu kerran kuussa täällä Inkereen koululla, ja seuraava kerta on 15. syyskuuta klo 12. Jos tuntuu kiinnostavalta, niin mukaan vaan, rohkaisevat Eila Huttunen ja kerhon vetäjä Johanna Oksanen.

Tällä hetkellä kerhoon kuuluun noin 50 jäsentä, joista runsaat 20 on aktiiveja. Heidän taidonnäytteitään oli esillä myös Pertun päivän näyttelyssä, toinen toistaan hienompia.

– Parasta tässä harrastuksessa on, että voi tehdä asioita, joita ei oikeassa elämässä voisi tehdä, vaikka perustaa kauppakeskuksen. Se on tosi hauskaa, kertoo muurlalainen Kati Lietzen, joka on ollut nukkekotiharrastaja jo vuodesta 2008.

– Itselläni on kotona viisikerroksinen nukkekoti, joka on ollut koti, kauppakeskus, hotelli ja nyt taas koti, hän naurahtaa.

Kerhon näyttelyssä nähtiin, että nukkekotiharrastaja voi rakentaa mitä tahansa. Vaikka Harry Potter -kirjojen Hagridin mökin. Eila Huttunen kannustaa harrastuksen pariin niitäkin, jotka epäilevät kädentaitojaan.

– Kädet oppivat. Minäkin olin aluksi ihan mämmikoura. Ja mitä ei itse osaa tehdä, sen voi ostaa toisilta harrastajilta, hän muistuttaa.