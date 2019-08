VESA JAAKOLA. Isis-järjestön nousu ja tuho on uusin esimerkki uskonnon nimissä tehdyistä hirmuteoista, väkivallasta, terrorista. Islamistista väkivaltaa koettiin järjestön valloittamilla alueilla Irakissa ja Syyriassa muutamassa vuodessa niin paljon, että on mentävä kauas historiaan vastaavanlaista löytääkseen.

Isisin soturit hallitsivat ”islamilaista kalifaattiaan” sellaisella henkisellä ja fyysisellä terrorilla, ettei heille löytynyt maailmasta yhtään aitoa ystävämaata. Vastustajia kertyi parissa vuodessa niin paljon, että niiden yhteenliittymän voimin ”islamilainen valtio” hävitettiin.

Jäljelle jäi viheliäinen ongelma: Mitä tehdä niille Isisin sotureille, heidän perheilleen ja tukijoilleen, jotka jäivät alueelle asumaan.

Heitä on kaikkiaan noin 70 000. Näistä tuhansia miehiä pidetään alueen vankiloissa. Naiset ja lapset on aidattu Koillis-Syyriaan perustetulle al-Holin aavikkoleirille odottamaan kohtaloaan. Heistä yli 13 000 on ulkomaalaisten Isis-perheiden jäseniä 54 eri maasta.

Joukossa on myös kymmenkunta suomalaista naista lapsineen. He elävät leirillä hyvin alkeellisissa oloissa vailla riittävää ravintoa, terveydenhoitoa ja muita peruspalveluita.

Ilman kurdien aluehallinnon ja humanitaaristen järjestöjen apua hekin voisivat menehtyä tuolla aavikolla.

Alueen oikeusviranomaiset yrittävät selvittää vangittujen Isis-miesten, myös ulkomaalaisten, osallistumisen terroritekoihin. Heistä monia voidaan syyttää sotarikoksista, niissä jopa joukkotuhonnasta.

Mitä tehdä al-Holin leirin ulkomaalaisille Isis-naisille ja heidän lapsilleen? Kotimaissa suhtautuminen vaihtelee. Heidän kohtaloitaan voidaan ratkoa monin perustein: juridisin, poliittisin, moraalisin, humanitaarisin.

”Suomen ja useimpien muiden länsimaiden perustuslaeissa taataan kaikille valtion kansalaisille oikeus palata kotimaahansa.”

Isisin oppi-isien mukaan länsimaiden kristityt ovat päävihollisia, pahempia kuin muut toisin ja väärin uskovat. Monet länsimaista Isisin joukkoihin lähteneet ja liittyneet ovat myötäilleet tätä näkemystä.

Miten suhtautua nyt vihollisen aseveljiin ja heitä tukeneihin sisariin? Entä heidän lapsiinsa viattomuusoletuksella?

Suomen ja useimpien muiden länsimaiden perustuslaeissa taataan kaikille valtion kansalaisille oikeus palata kotimaahansa. Tämä oikeus on myös suomalaisilla, jotka haluaisivat palata Isis-yhteisöstä Suomeen.

Muutamat ovat tiettävästi palanneetkin. Leirille jääneillä saattaa olla ylivoimaisia vaikeuksia paluumatkan järjestämisessä: hallinnollisesti, jos ei henkilöpapereita ja rahallisesti, jos ei rahaa.

Tullaan kysymykseen valtiollisesta konsuliavusta. Päätös siitä muuttuu tällaisessa tapauksessa poliittiseksi.

Vaikeinta viheliäisessä ongelmassa on Isis-naisten sotasyyllisyyden selvittäminen. Missä ja miten se tehtäisiin? Leirin kurdihallinnolla ei ole voimavaroja, ei pätevyyttä eikä haluakaan. Vaihtoehdoiksi jää oikeudellinen selvittämien kotimaissa, jos he palaisivat, tai kansainvälisessä oikeusistuimessa, jos sellainen perustettaisiin.

Kummassakin tapauksessa selvittäminen saattaisi olla hyvin vaikeaa, ehkä mahdotonta. Uskoisiko yksikään tuomari epäiltyjen tai syytettyjen omiin kertomuksiin tapahtuneesta? Mistä saataisiin riittävän luotettavia todisteita tai todistajia syytösten todentamiseksi? Isisin kalifaatissa elettiin paljolti mielivallan, terrorin ja anarkian oloissa.

Kirjoittaja on emeritusdiplomaatti