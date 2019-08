Vihreiden Kari: Suomi on epäonnistunut tavoitteessaan pysäyttää luonnon monimuotoisuuden köyhtyminen ensi vuoteen mennessä

Vihreät vaatii uudelta hallitukselta uskottavia askeleita luonnon monimuotoisuuden köyhtymisen pysäyttämiseksi vuoteen 2020 mennessä. Eduskuntaryhmän puheenjohtaja Emma Kari vaati Hämeenlinnan kesäkokouksessa, että hallitus panostaa luonnonsuojeluun tosissaan edellisen hallituksen leikkausten jälkeen, jotta tavoite saavutetaan vuonna 2030.

– Luontomme on hätätilassa. Käynnissä on maailmanlaajuinen lajien sukupuuttoaalto, joka ilmastonmuutoksen tavoin on ihmisen aiheuttama ja uhkaa elinolosuhteita maapallolla. Myös Suomen luonto köyhtyy hälyttävää tahtia, Kari sanoi avauspuheessaan.

Karin mukaan lupausta tavoitteen täyttämisestä vuoteen 2020 mennessä ei edes yritetty pitää. Hänen mielestään nyt kipeästi tarvittavia toimia ovat muun muassa metsiensuojelun rahoituksen lisääminen ja soidensuojelun vauhdittaminen, soiden ennallistaminen ja vaelluskalakantojen elvyttäminen.

Vihreät haluaa vanhat metsät suojeluun

Eduskuntaryhmän ensimmäinen varapuheenjohtaja Saara Hyrkkö puolestaan penää kunnilta toimia lähimetsistä ja niityistä huolehtimiseksi, ja valtion hän haluaa panevan kansallispuistojen ja retkeilyalueiden puitteet kuntoon.

– Seuraava kansallispuisto voitaisiin perustaa esimerkiksi Porkkalaan, Hyrkkö sanoo tiedotteessa.

Myös Suomen luonnonsuojeluliiton Uudenmaan piiri on ajanut kansallispuiston perustamista Porkkalaan.

Toinen varapuheenjohtaja Jenni Pitko muistuttaa, että kasvaneet hakkuut ja maatalouden levittäytyminen vaikuttavat hiilinieluihin ja lajien uhanalaistumiseen. Hän kaipaa vanhojen metsien suojelua, kestäviä hakkuumenetelmiä ja avohakkuiden välttämistä.

– Suomen on korkea aika nähdä metsät luonnon ja ilmastokestävyyden näkökulmasta, hän toteaa tiedotteessa.

STT

