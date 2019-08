Viikko alkaa sateisena ja tuulisena – viikonloppuna Keski-Euroopasta tulee lämmin pullahdus ilmaa

Ensi viikolla Suomeen tulee matalapaineen mukana tuulista ja sateista säätä, kerrotaan Ilmatieteen laitokselta. Luvassa on puuskaista tuulta ja sateita etenkin maan länsi- ja pohjois-osissa.

Huomenna aamutuimaan sataa varsinkin lännessä, kertoo Ilmatieteen laitoksen päivystävä meteorologi Jari Tuovinen. Päivän mittaan sateet leviävät itään ja pohjoiseen. Samalla sateet heikkenevät.

Puuskavaroitus on annettu maan länsi- ja pohjoisosaan, mutta myrskypuuskia ei ole tiedossa.

Idässä sekä paikoin etelässä lämpötila nousee huomenna reiluun 20 asteeseen. Lännen sateissa jäädään noin 15 asteeseen, mutta iltapäivän poutaantuessa lämpötila voi nousta 20 asteeseen. Pohjoisessa liikutaan 10-15 asteessa.

Ukkoskuurojakin luvassa

Alkuviikko jatkuu tuulisena. Tuovisen mukaan lounaistuuli puhaltaa keskiviikkoon asti, ja päiväsaikaan luvassa on kohtalaista ja paikoin puuskaista tuulta.

Sadekuuroja kehittyy tiistaina ja keskiviikkona maan keskiosissa, etelän sisäosissa sekä Lapissa. Myös kesäisiä ukkoskuuroja voi olla luvassa maan keskiosista Länsi-Lappiin ulottuvalla alueella, Tuovinen kertoo.

Tuovisen mukaan lämpötilat pysyvät maanantain kaltaisissa lukemissa. Pohjoisessa jäädään hieman alle 20 asteen, mutta Oulusta etelään on luvassa 20 astetta ja hieman yli. Poutaisilla alueilla mennään 20 asteen yli, mutta kuurojen alla ollaan alle 20 asteessa.

Torstaina idässä ja pohjoisessa voi tulla sadekuuroja, mutta lännessä on jo poutaisempaa, Tuovinen ennakoi.

Vielä odotettavissa myös lämpöä

Loppuviikkoa kohden mennään poutaisempaan suuntaan. Puolan suunnilta on tulossa voimakas korkeapaine, mikä määrittää loppuviikon sään.

– Näyttää siltä, että olisi tulossa lämpimämpi pullahdus ilmaa sieltä Keski-Euroopan suunnasta, Tuovinen sanoo.

Hänen mukaansa vielä ei pysty tarkkaan arvioimaan, milloin Suomessa alkaa lämmetä. Lämmin virtaus tulee Suomeen viikonlopun aikana, ja mahdollisesti jo lauantaina Keski-Euroopasta tulee Suomeen lämpimämpää ilmaa.

– Viimeistään viikonvaihteessa lämpenee, Tuovinen ennustaa.

Elokuun viimeisellä viikolla mennään vielä lämpimämpään suuntaan. Lämpötilat nousevat lähemmäs 25 astetta ainakin maan etelä- ja keskiosissa.

STT

Kuvat: