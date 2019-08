Viikonloppu on laajalti sateeton mutta pilvinen

Viikonlopun sää näyttää laajalti pilviseltä, Ilmatieteen laitokselta kerrotaan. Lauantaina lämpötilat pysyvät etelässä 15-20 asteen välissä. Itä- ja Pohjois-Suomessa lämpöä on 10-15 astetta. Maan itäosassa liikkuu lauantaina sadealueita.

Sateilta vältytään myös sunnuntaina. 20 asteen lämpötiloja on odotettavissa ainoastaan Länsi-Lapissa. Itä- ja Pohjois-Lapissa on huomattavasti viileämpää. Maan etelä- ja länsiosassa lämpötilat ovat 15-20 asteen välissä. Idässä lämpötilat pysyvät 15 asteen tuntumassa.

STT

