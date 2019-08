Viikonlopun sää kesäisen lämmin, alkuviikon sateet viilentävät

Viikonlopun sää on pääosin poutainen ja kesäisen lämmin, Ilmatieteen laitokselta kerrotaan.

Maan etelä- ja keskiosassa, Pohjois-Pohjanmaalla ja Kainuussa lämpötilat vaihtelevat 20-24 asteen välillä. Lapissa lämpötilat ovat 18-20 asteen välillä. Sunnuntaina Lapin eteläosissa voidaan päästä yli 20 asteen.

Maanantai on vielä monin paikoin lämmin, ja lämpötilat vaihtelevat 20-24 asteen välillä. Lämpimintä on maan itäosissa, jossa lämpötilat voivat nousta jopa 25 asteeseen. Myös Lapin itäosissa lämpötila voi nousta yli 20 asteen.

Lännestä saapuu kapea sadealue, joka kuitenkin viilentää säätä. Länsirannikolla sadesäässä jäädään alle 20 asteen. Sadealueeseen liittyy myös ukkosia ja sateet voivat paikoin olla myös rankkoja.

– Tiistaina päivälämpötilat jäävät jo viileämpiin lukemiin. Etelää myöten lämpötilat voivat jäädä alle 20 asteen, päivystävä meteorologi Iiris Viljamaa Ilmatieteen laitokselta kertoo.

Selkeällä säällä revontulia

Aurinkotuuli on tavallista voimakkaampaa, minkä vuoksi revontulia voi näkyä yötaivaalla. Sunnuntain ja maanantain vastaisena yönä on mahdollista havaita revontulia aina eteläistä Suomea myöten.

– Vaikka on poutainen sää, yläpilveä on jonkun verran koko maassa. Se voi jonkun verran rakoilla, ja jos ei ole paksulti, niin voi revontuli näkyä läpi, Viljamaa kertoo.

Viljamaan mukaan maanantaiyön pimeimpinä tunteina voi pilvisyyden puolesta olla hyvä hetki havaita revontulia.

STT

Kuvat: