Viileä ja tuulinen sää hillitsee merien ja järvien sinileväkukintoja

Kylmä ja tuulinen sää on selvästi vähentänyt järvien sinilevän määrää, kertoo Suomen ympäristökeskus Syke.

Sinilevää on havaittu tähän mennessä 22 valtakunnallisen leväseurannan havaintopaikalla. Määrä on keskimääräistä vähemmän, paitsi Kaakkois-Suomessa ja Hämeessä, joissa tilanne on ajankohdalle tyypillinen.

Sinilevien määrä Suomenlahdella ja Selkämerellä on vähentynyt viime viikosta, ja tuuli on sekoittanut pintaleväesiintymiä veteen.

Sinilevätilanne voi silti vaihdella nopeasti, jo yhden päivän aikana samassa paikassa ja toisaalta lyhyidenkin etäisyyksien välillä rannikolla.

Sinilevä ei jää roikkumaan keppiin nostaessa

Vähäinen määrä sinilevää näyttää Syken mukaan vedessä vihreiltä tai kellertäviltä hiukkasilta. Rannalle voi ajautua kapeita leväraitoja.

Erittäin runsas sinileväesiintymä voi muodostaa maalia tai hernekeittoa muistuttavan leväpuuron, joka rantavesiin ja rannalle ajautuessaan voi muuttua räikeän turkoosiksi.

Jos levämassa hajoaa tikulla kokeiltaessa hippusina veteen, kyseessä voi olla sinilevä. Jos levä jää roikkumaan keppiin, kyseessä on jokin muu laji kuin sinilevä. Vesilasissa sinilevät nousevat pintaan vihertävinä hippusina noin tunnin kuluessa.

Sinilevää sisältävässä vedessä uiminen voi helposti aiheuttaa terveyshaittoja. Myrkytysepäilyissä hakeudutaan lääkäriin ja eläin tulee viedä eläinlääkäriin.

Uimarantojen sinilevätilannetta seuraavat kunnat ja kaupungit. Sinileväesiintymästä tietyllä uimarannalla voi ilmoittaa kyseisen kunnan terveysviranomaisille.

