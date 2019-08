Virheellisten verokirjeiden syy paljastui

Verottajan lähettämissä kirjeissä olleiden virheiden aiheuttajaksi on paljastunut ohjelmistovirhe, kerrotaan Verohallinnosta STT:lle.

Ohjelmistovirhe on ollut Verohallinnon tulostustoimittajan käyttämässä sovelluksessa.

– Siellä on bugi siinä softassa, kertoo ict-palveluiden johtaja Mika Koskelo Verohallinnon kehitys- ja tietohallintoyksiköstä.

Ongelmien syy selvisi viikonlopun aikana. Koskelon tietojen mukaan ohjelmistovirhettä ei ole vielä korjattu, mutta verottaja odottaa saavansa piakkoin lisätietoja tilanteesta.

Verottaja lähetti viime viikon tiistaina asiakkailleen paperisia verotuspäätöksiä, verokortteja ja muita tulosteita, joissa oli osittain toisen ihmisen tietoja. Ongelma tuli ilmi torstaina, kun verottaja alkoi saada yhteydenottoja virheellisiä kirjeitä saaneilta ihmisiltä.

Verohallinto keskeytti kirjeiden tulostuksen heti, kun ongelmat havaittiin.

Virheitä sisältävässä erässä on 27 000 kirjettä, mutta verottajan mukaan vain pienessä osassa näistä kirjeistä on virheellisiä tietoja.

– Meillä on aika suuri varmuus, että virheellisten kirjeiden määrä on merkittävästi pienempi, Koskelo sanoo.

Verohallinnon mukaan ongelmat koskivat nimenomaan tulostusvaihetta. Sen sijaan verotusjärjestelmässä ja OmaVero-palvelussa tiedot ovat oikein.

Verottaja kehottaa asiakkaita hävittämään virheelliset kirjeet.

