Valtiovarainministeriön budjettiehdotus ensi vuodelle 57 miljardia – budjetissa 2,3 miljardin alijäämä

Valtiovarainministeriön budjettiehdotus ensi vuodelle on 57 miljardia euroa eli noin 1,5 miljardia enemmän kuin kuluvan vuoden varsinaisessa talousarviossa. Ehdotus on 2,3 miljardia euroa alijäämäinen.

Ensi vuoden alijäämän arvioidaan kasvavan kuluvasta vuodesta puolella miljardilla eurolla. Valtionvelka nousee ministeriön arvion mukaan 109 miljardiin euroon. Valtionvelka oli kuluvana vuonna heinäkuun lopussa yli 104 miljardia euroa eli lähes 19 000 euroa asukasta kohden.

Valtiontalouden tuloiksi arvioidaan 54,8 miljardia, joista 47,1 miljardia on verotuloja. Verotulojen arvioidaan kasvavan noin miljardilla edellisvuodesta.

Hallitusohjelman mukaisesti ministeriön ehdotus keventää ansiotuloverotusta 200 miljoonalla eurolla. Kevennys kohdistuu pieni- ja keskituloisiin palkansaajiin sekä eläke- ja etuustulojen saajiin.

Luonnonsuojelurahoitusta ehdotetaan kasvatettavaksi 25 miljoonalla eurolla. Teiden, rautateiden ja vesiväylien kunnossapitoon ehdotetaan 300 miljoonan lisärahoitusta.

Koulutuksessa yliopistojen perusrahoitusta lisättäisiin 10 miljoonalla eurolla ja ammattikorkeakoulujen rahoitusta 5 miljoonalla eurolla. Työllisyystavoitteiden saavuttamiseksi TE-palveluihin ehdotetaan 15 miljoonan lisärahaa.

Valtion ensi vuoden tuloja ja menoja viilattiin tänään jo toista päivää, kun valtiovarainministeriön sisäiset neuvottelut jatkuivat. Hallitus käsittelee talousarviota budjettiriihessään 17.-18. syyskuuta. Samalla käsittelyssä on julkisen talouden budjetti vuosille 2020-2023.

https://www.valtionvelka.fi/

STT

Kuvat: