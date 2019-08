Voimalamelu on mitattava

Salon kaupunki on muuttanut kantaansa Märynummen tuulivoimaloiden synnyttämään meluun. Kun Tuuliwatti Oy:lle ja Restuuli Oy:lle myönnettiin luvat yhteensä kolmelle voimalalle, kaupunki luotti melu- ja välkemallinnuksiin, joiden mukaan asukkaille ei aiheutuisi haittaa.

Nyt kaupunki on velvoittanut yhtiöt tekemään sisämelumittaukset. Tuulivoimatoimijat eivät tähän suostu, vaan ne aikovat valittaa Korkeimpaan hallinto-oikeuteen.

Mittaukset toki maksavat, mutta ne kannattaisi tehdä, jos voimaloiden omistajat itse uskovat, että melulle asetetut maksimirajat eivät ylity.

Tuulivoiman käyttö energian tuotannossa on yksi keino hillitä ilmastonmuutosta. Kokemuksia voimaloiden vaikutuksista on Suomessa parin vuosikymmenen ajalta. Myös uutta tutkimustietoa saadaan koko ajan.

Sosiaali- ja terveysministeriön rahoittamana selvitetään parhaillaan voimaloiden aiheuttamaa ääntä sisätiloissa ja sen vaikutusta ihmiseen.

Turun ammattikorkeakoulu puolestaan julkaisi viime keväänä tutkimuksen, jonka mukaan melun häiritsevyyteen vaikutti se, kuinka huolestunut ihminen on voimaloiden äänen terveysvaikutuksista. Ammattikorkeakoulun tutkimuksessa olivat Salon Märynummen lisäksi kaksi muuta tuulivoimala-aluetta, joissa kaikissa on 3–5 megawatin voimaloita.

Kokemukset ovat henkilökohtaisia, ja esimerkiksi liikenteen ääni häiritsee eri ihmisiä eri tavalla. Viranomaisten määrittelemät raja-arvot eivät kuitenkaan ole mielipidekysymys.

Yöllä tuulivoimaloista ei saa kuulua asuntoihin yli 40 desibelin, eikä päiväaikaan yli 45 desibelin ääntä. Salon rakennus- ja ympäristövalvonnan johtaja Janne Ranki toteaa Salon Seudun Sanomissa (SSS 6.8.), että on syytä luulla arvojen ylittyvän Märynummella.

Märynummella tuulivoimaan on suhtauduttu pääosin myönteisesti, mutta osa asukkaista kärsii melusta ja välkkeestä.

Melumittausten vaatiminen viittaa siihen, että Salon kaupunki suhtautuu mahdollisiin tuleviin tulivoimalahakemuksiin aiempaa kriittisemmin. Mittaukset tehdään varmasti ennen pitkää, mutta vielä on varhaista veikkailla, miten tulokset vaikuttavat voimaloiden toimintaan.