VR ei tiedä, käykö ilmainen e-viisumi Allegro-junassa lokakuussa

VR:n mukaan on vielä epäselvää, käykö Venäjän kaavailema maksuton sähköinen viisumi Allegro-junissa lokakuussa.

– Meille ei ole tullut vahvistettua tietoa, käykö e-viisumi junassa, VR:n viestintäjohtaja Tatu Tuominen kertoi STT:lle.

Tuomisen mukaan tieto saadaan viimeistään lokakuun 1. päivänä, jolloin venäläiset julkaisevat listan rajanylityspaikoista, joissa e-viisumi on käytössä.

– Tietysti toivomme, että saisimme tiedon jo ennen sitä, ja käymme vuoropuhelua, mutta tämä on heidän päätöksensä, joten me emme voi vaatia mitään.

VR toivoo Allegro-junien olevan tuolloin listalla, mutta mahdollista on myös, että e-viisumi tulisi junassa käyttöön vasta siirtymäajan jälkeen.

– Ensimmäisen tiedon mukaan se olisi tullut vasta 2021, mutta tätä tietoa ei ole vahvistettu mihinkään suuntaan.

Venäläismedia: Allegron asemat puuttuvat listalta

Venäläinen ABNews uutisoi toissa päivänä, että e-viisumia ei ehkä voi käyttää Allegro-junassa.

Venäjän liikenneministeriön valmistelemassa määräyksessä on listattu raja-asemia, joilla sähköinen viisumi kelpaa. ABNewsin mukaan listalta puuttuu Viipurin asema ja Pietarissa sijaitseva Finljandski vokzal eli Suomen asema, jotka ovat Allegro-junan matkustajien maahantulopaikkoja.

Liikenneministeriön listan mukaan e-viisumi kelpaisi autoliikenteessä Vaalimaan, Nuijamaan ja Imatran vastaisilla raja-asemilla eli Torfjanovkassa, Brusnitshnojessa ja Svetogorskissa.

Meriliikenteessä sähköisellä viisumilla pääsisi maahan Pietarissa Morskoi vokzalin satamasta ja Passazhirski port -satamasta. Lisäksi e-viisumi kelpaisi Vysotskin eli Uuraan satamassa. Myös Pulkovon lentoasema Pietarissa hyväksyisi sähköisen viisumin.

Suomen ulkoministeriö kertoi elokuun alussa, että ilmainen sähköinen viisumi Pietarin ja Leningradin alueelle olisi tulossa lokakuun alussa.

