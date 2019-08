Tiistain Top Ten: Vuoden 2019 toistaiseksi parhaat suomalaisurheilijat

1) Teemu Pukki, jalkapallo

Pukkiparty on muuttunut hassusta sisäpiirivitsistä globaaliksi futisilmiöksi, johon ovat tarttuneet viime viikkoina muun muassa Wall Street Journal, The Times ja AFP. Supersuositussa Valioliigan manageripelissä peräti 565 000 virtuaalimanageria ympäri maailman osti Pukin omaan joukkueeseensa ennen lauantain Chelsea-ottelua. Kaikki tämä mieheltä, joka siirtyi viime kesänä ilmaiseksi Norwichiin. Tämän vuoden puolella Pukki on osunut 28 ottelussa peräti 21 kertaa, nostanut Norwichin Valioliigaan ja Huuhkajien arvokisapaikan todennäköisyyden yli 60 prosenttiin. Nyt hän johtaa maailman kovimman liigan maalipörssiä.

Joulupukki on Suomen tunnetuin pukki enää yhden päivän vuodessa.

2) Aleksander Barkov, jääkiekko

Teki Florida Panthersin seuraennätyspisteet 96 (35+61). Pelasi täydet 82 runkosarjan ottelua yli 22 minuutin keskiarvolla ja otti pelaamansa 1833 minuutin aikana vain neljä kahden minuutin jäähyä! Voitti ylivoimaisesti äänestyksen NHL:n herrasmiespalkinnosta. Suomen kautta aikojen paras sentteri jo nyt. ”Ei ny tehrä tästä numeroo”, sanoisi Barkov itse.

3) Lauri Markkanen, koripallo

Pääsi vaikean syksyn 2018 jälkeen taas kunnon vauhtiin. Pelasi tämän vuoden puolella 38 ottelua Chicago Bullsin avausviisikossa 18,8 pisteen ja 10,3 levypallon keskiarvoilla. Paras hymiö kuvaamaan lukemia on se pullistettu hauis. Markkanen ei ole ”vain” tärkeä pala Bullsin uudelleenrakennusta – hän on Se Tärkein Pala.

4) Valtteri Bottas, formula 1

Pullantuoksuisesta tsempparista tuli talven aikana risupartainen kukkopoika, joka käski kauden avausvoittonsa jälkeen epäilijöitä ”vetämään viikseen”. Vuoden ensimmäiset 10 gp:tä toivat kaksi voittoa ja yhdeksän palkintopallisijaa. Mestaruus jää haaveeksi, koska tallikaveri sattuu olemaan kautta aikojen paras kuljettaja. Jatkosopimus on jo tienattu.

5) Lukas Hradecky, jalkapallo

Runosmäen elävän seinän ura Leverkusenissa alkoi tahmeasti, mutta fantastinen kevätkausi nosti joukkueen Bundesliigan neljänneksi ja Mestarien liigan lohkovaiheeseen. Päästi Huuhkajissa taakseen neljässä ottelussa vain kaksi maalia, kumpikin Italiaa vastaan vierasnurmella.

6) Mikko Korhonen, golf

Nousi viime kesänä maailmanlistan sadan parhaan joukkoon ja on pitänyt asemansa kohtuullisen hyvin. Voitti toukokuussa uransa toisen Euroopan kiertueen osakilpailun ja nousi listalla 84:nneksi. Karkeasti sanottuna maailman sadan parhaan golfarin joukossa on 50 jenkkiä, tusina brittiä ja sekalaisen loppuryhmän joukossa on Korhonen Suomesta.

7) Tuukka Rask, jääkiekko

Pelasi elämänsä kevään Boston Bruinsin maalilla ja vei joukkueensa Stanley Cupin finaaliin ja voiton päähän tittelistä. Jos Bruins olisi voittanut Game Sevenissä St. Louisin, Rask olisi palkittu pudotuspelien parhaana pelaajana historian ensimmäisenä suomalaisena.

8) Iivo Niskanen, maastohiihto

Kauden päätavoite, Seefeldin MM-kisojen 15 kilometriä perinteisellä tyylillä, päättyi pettymykseen. Se tarkoitti MM-pronssia ja samalla Suomen ainoaa mitalia koko kisoista. Ennen kaikkea se tarkoitti sitä, että Niskanen otti viidensissä arvokisoissaan viidennen mitalin. Hän on vasta 27-vuotias.

9) Lauri Kerminen, lentopallo

Maailman paras seurajoukkue on viisi Venäjän mestaruutta ja neljä Mestarien liigan voittoa peräkkäin ottanut Zenit Kazan. Viime keväänä Venäjän Superliigan finaaleissa Kuzbass Kemerovo katkaisi Kazanin putken, liberonaan Kerminen Suonenjoelta.

10) Annimari Korte, yleisurheilu

Kertaalleen jo uransa lopettanut pika-aituri nousi reilussa kahdessa vuodessa Euroopan tilastokakkoseksi uudella SE-ajalla 12,72. Dohan MM-finaali on täysin realistinen tavoite, vaikka miten epärealistiselta se kuulostaisikin – ettäkö suomalainen pikajuoksumatkan MM-finaalissa?!

