Wahlströmin vastustajiin on luvassa ainakin yksi todella iso nimi

Ammattinyrkkeilijä Eva Wahlströmin ottelusuunnitelmat etenevät, ja elokuun alun WBC-liiton ylemmän höyhensarjan MM-titteliottelun jälkeen on ollut aikaa lomailla.

– Olen ollut myös sairauslomalla. Minulta leikattiin viisaudenhampaat, ja poistettiin myös luuta leuasta. Nyt minua ei ole voinut pakottaa mihinkään vaan olen voinut olla rennosti, Wahlström naurahti STT:lle.

Yhteistyö promoottori Roy Jones Juniorin kanssa on sujunut mukavasti. Wahlströmillä on kolmen ottelun sopimus Yhdysvaltoihin, mutta vastustajat ja otteluajat eivät ole selvillä.

– Ensimmäistä ottelua suunniteltiin lokakuulle, mutta hammasoperaatio siirsi suunnitelmaa kuukaudella eteenpäin. Arviolta parin viikon päästä aloitan harjoittelun, Wahlström kertoi.

– Tasatulos elokuun alun ottelusta riitti ja tuntui kuin voitolta. Vastustaja oli kova, Wahlström myönsi Yhdysvaltain Ronica Jeffreyn väkevyyden ottelussa.

Ottelu päättyi ratkaisemattomana, mutta paalutti jatkoa Pohjois-Amerikassa.

Hikeä, kyyneliä ja rakkautta kotikatsomoihin

Ammattilaisena Wahlström on kärsinyt vain yhden tappion, kun Katie Taylor oli etevämpi viime joulukuussa.

– Häntä kovempaa ei ole. Tulevista otteluista ainakin yksi on todella iso eli vastustaja on lähellä Taylorin tasoa, Wahlström tuumi.

Wahlström on otellut koko ammattilaisuransa äitinä. Syyskuun alussa suoratoistopalvelu Viaplay aloittaa Wahlströmistä kertovan henkilödokumentin esittämisen. Alkuperäissarjaa on kuvattu lähes kolmen vuoden ajan.

Tiistaina toimittajille tarjottiin maistiaisia sarjasta, jossa hiki, mutta myös kyyneleet virtaavat. Myös Wahlströmin nyrkkeilijämies Niklas Räsänen ja perheen lapset ovat paljon esillä sarjassa.

– Lapsille on selitetty, että nyrkkeily on aikuisten duunia. Lapset saavat kyllä kunnon ruokaa, vaikka aikuisten pitää siitä välillä kieltäytyä, Wahlström viittasi nyrkkeilijöiden tiukkaan painokuriin.

– Jos Leon on kipeänä otteluviikollani, niin otan hänet syliin, mutta en pussaile, Wahlström mainitsi poikansa ja jatkoi otelleensa joskus vatsataudissa.

STT

Kuvat: