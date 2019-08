Wall Street Journal: Trumpia kiinnostaa Grönlannin ostaminen – saarella on geopoliittista arvoa, joka on huomattu aiemmin myös Kiinassa

Maailman suurimman saaren Grönlannin ostaminen kiinnostaa Yhdysvaltojen presidenttiä Donald Trumpia, uutisoi Wall Street Journal. Lehden lähteiden mukaan Trump on pitänyt useissa keskusteluissa avustajiensa kanssa esillä ajatusta, että Yhdysvallat ostaisi Grönlannin Tanskalta.

Jotkut Trumpin avustajista ovat kannattaneet ajatusta Grönlannin mittavien luonnonvarojen ja geopoliittisesti tärkeän sijainnin takia. Wall Street Journalin lähteiden mukaan Trump on myös pyytänyt Valkoisen talon asianajajaa tutkimaan asiaa.

Osa presidentin avustajista on puolestaan pitänyt Grönlanti-asiaa ohimenevänä ideana, joka ei johda mihinkään.

Grönlanti on Tanskalle kuuluva itsehallintoalue, joka on maantieteellisesti Pohjois-Amerikkaa eikä kuulu EU:hun. Grönlannilla on laaja autonomia, mutta sen ulko- ja puolustuspolitiikasta päätetään Kööpenhaminassa.

Vaikka saaren pinta-ala on yli 2,1 miljoonaa neliökilometriä, asuu sillä vain noin 56 000 ihmistä. Valtaosa Grönlannista on mannerjään peitossa.

Luonnonvaroistaan huolimatta Grönlannin talous on hyvin riippuvainen Tanskan taloudellisesta avusta, joka muodostaa noin 60 prosenttia sen budjetista.

Valkoinen talo ja Yhdysvaltain ulkoministeriö eivät kommentoineet asiaa Wall Street Journalille, kuten eivät myöskään Tanskan Yhdysvaltain-suurlähetystö tai Grönlannin pääministerin toimisto.

Trump on menossa syyskuun alussa vierailulle Tanskaan.

Jatkoa Alaska-kaupoille?

Kyseessä ei olisi ensimmäinen kerta, kun Yhdysvallat ostaa arktisen maa-alueen toiselta maalta. Vuonna 1867 Yhdysvallat hankki Alaskan Venäjältä 7,2 miljoonalla dollarilla. Alaskasta tuli myöhemmin Yhdysvaltain osavaltio.

Presidentti Harry S. Truman olisi halunnut ostaa Grönlannin Tanskalta toisen maailmansodan jälkeen 100 miljoonalla dollarilla, mutta Tanska kieltäytyi kaupoista. Yhdysvaltain ja Tanskan puolustusyhteistyö on kuitenkin antanut Yhdysvalloille mahdollisuuden hyödyntää Grönlannin aluetta sotilaallisesti, ja saaren luoteisosassa on Yhdysvaltojen lentotukikohta.

Arktisen alueen geopoliittinen merkitys on kasvanut 2010-luvulla, ja Kiina on yrittänyt rahoittaa lentokenttien rakentamista Grönlantiin. Yhdysvallat onnistui kuitenkin viime vuonna estämään diilin, jolla Kiinan pelättiin saavan jalansijaa Grönlannissa.

STT

