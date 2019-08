WHO: Juomaveden mikromuovin määrä ei vielä terveysriski ihmisille

Mikromuovi juomavedessä ei toistaiseksi ole terveysriski ihmisille, sanoo Maailman terveysjärjestö WHO tuoreessa raportissaan.

WHO:n mukaan mikromuovin määrä juomavedessä ei vielä ole noussut liian korkealle. Järjestö kuitenkin haluaa selvittää mahdollista riskiä tulevaisuudessa.

WHO:n mukaan asiasta on toistaiseksi vain vähän luotettavaa tutkimustietoa, mikä vaikeuttaa tulosten analysointia.

Kyseessä on Maailman terveysjärjestön ensimmäinen mikromuovin terveysvaikutuksia selvittävä raportti. Se keskittyi nimenomaan mikromuovin määrään hana- ja pullovedessä.

