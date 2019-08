WP: Texasin ampuja tunnusti poliisille tähdänneensä meksikolaisiin

Yhdysvalloissa El Pason joukkoampumisesta epäilty mies on tunnustanut ampumisen poliisille, kertoo Washington Post.

Lehden mukaan mies on myös kertonut tähdänneensä meksikolaisiin.

Viime viikonloppuna 21-vuotiaan miehen epäillään tappaneen ainakin 22 ihmistä ja haavoittaneen useita, kun hän avasi tulen Cielo Vistan ostoskeskuksen Walmartissa.

Poliisin mukaan epäilty ampuja antautui poliisille heti iskun jälkeen. Poliisi huomasi Walmartin läheiseen risteykseen pysähtyneen auton, josta epäilty nousi kädet ilmassa.

Washington Postin haltuunsa saaman poliisin asiakirjan mukaan epäilty tunnusti teon antautumisen yhteydessä.

Miestä vastaan on nostettu murhasyytteet. Murhasyytteistä saattaa Texasin osavaltiossa seurata kuolemantuomio.

Liittovaltion viranomaiset ovat kutsuneet ampumista terroristiseksi teoksi ja pohtivat viharikossyytteiden asettamista. Viranomaiset uskovat, että El Pason joukkoampuja julkaisi ennen hyökkäystä verkon keskustelupalstalla rasistisen kirjoituksen, jossa paasasi ”latinalaisamerikkalaistaustaisten tunkeutumisesta Texasiin”.

Epäilty on pysynyt vangittuna pidätyksestä lähtien. Poliisin mukaan hän on ollut yhteistyökykyinen ja vastannut esitettyihin kysymyksiin.

Yhdysvaltain viranomaisten mukaan kuolleista seitsemän oli meksikolaisia. Rajakaupunki El Pason väestöstä suurin osa on taustaltaan latinalaisamerikkalaisia.

STT

