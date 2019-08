Yhdysvallat asettaa pakotteita Gibraltarin viranomaisten vapauttamalle iranilaistankkerille

Yhdysvallat kertoo asettavansa pakotteita Gibraltarin viranomaisten elokuun puolivälin jälkeen vapauttamalle iranilaistankkerille.

Yhdysvaltain valtiovarainministeriö kertoi, että Adrian Darya -tankkeri on terrorisminvastaisen käskyn alaisuudessa estettyä omaisuutta. Ministeriön mukaan alukselle apua tarjoavat ovat myös vaarassa joutua pakotteiden alaiseksi.

Kaksi viikkoa sitten Yhdysvallat uhkasi aluksen miehistöä viisumikiellolla.

Yhdysvaltain mukaan alus kuljettaa raakaöljyä, josta Iranin islamilaisen vallankumouskaartin on määrä hyötyä. Yhdysvallat on määritellyt kaartin terroristijärjestöksi.

STT