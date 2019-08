Yhdysvallat lykkää joitakin Kiina-tulleja

Yhdysvallat lykkää joulukuulle osaa uusista tuontitulleistaan kiinalaistuotteille, kertoo maan kauppaedustajan toimisto USTR. Lykkäys koskee kiinalaiselle elektroniikalle sekä esimerkiksi joillekin leluille kaavailtuja tulleja. Lykkäysten piirissä on muun muassa kannettavia tietokoneita ja pelikonsoleita.

Yhdysvallat on aiemmin ilmoittanut asettavansa syyskuun alusta uusia 10 prosentin tuontitulleja kiinalaistuotteille, joita tuodaan Yhdysvaltoihin 300 miljardin dollarin arvosta vuodessa.

Yhdysvaltain kauppaedustaja Robert Lighthizer on myös keskustellut tänään Kiinan varapääministerin Liu Hen kanssa, USTR:n edustaja kertoi uutistoimisto AFP:lle. Kaksikon on määrä keskustella uudemman kerran kahden viikon päästä.

Osapuolten oli määrä käydä neuvotteluja ensi kuun puolella, mutta suhteiden kiristyttyä jälleen neuvottelujen toteutumista on epäilty.

Yhdysvaltain presidentti Donald Trump on syyttänyt Kiinaa lupausten rikkomisesta. Trumpin mukaan Kiina ei ole ostanut yhdysvaltalaisia maataloustuotteita lupaamallaan tavalla.

– Kuten tavallista, Kiina sanoi ostavansa isosti suurilta amerikkalaisilta viljelijöiltämme. Toistaiseksi he eivät ole tehneet, mitä sanoivat tekevänsä. Ehkä tällä kertaa menee toisin! Trump kirjoitti Twitterissä tiistaina.

Yhdysvaltain mukaan joitakin terveyteen ja turvallisuuteen liittyviä tuotteita on kokonaan poistettu tullattavien tuotteiden listalta.

STT

