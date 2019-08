Yhdysvallat pyytää Britanniaa jatkamaan Gibraltarilla pysäytetyn iranilaistankkerin hallussa pitämistä

Yhdysvaltain oikeusministeriö on viime hetkellä pyytänyt Britanniaa jatkamaan iranilaistankkerin haltuunottoa, CNN kertoo. Aluksen hallussa pitämistä on jatkettu jo kerran sen jälkeen, kun brittiviranomaiset ottivat sen haltuunsa heinäkuun alussa.

Gibraltarin korkeimman oikeuden on määrä päättää aluksen kohtalosta tänään. Nykyinen kiinniottoaika päättyy lauantaina.

Grace 1-alusta epäillään EU:n talouspakotteiden vastaisesta kuljetuksesta. Iran on toistuvasti todennut, etteivät EU-pakotteet sido sitä ja vaatinut aluksen päästämistä vapaaksi.

Vastauksena Gibraltarin tapahtumille Iran otti haltuunsa Hormuzinsalmessa Britannian lipun alla seilanneen Stena Impero -aluksen heinäkuun lopulla.

