Yhdysvallat pyytää Britanniaa jatkamaan Gibraltarilla pysäytetyn iranilaistankkerin hallussa pitämistä

Yhdysvaltain oikeusministeriö on viime hetkellä pyytänyt Britanniaa jatkamaan Gibraltarinsalmessa pysäytetyn iranilaistankkerin haltuunottoa, CNN kertoo. Aluksen hallussa pitämistä on jatkettu jo kerran sen jälkeen, kun brittiviranomaiset ottivat sen haltuunsa heinäkuun alussa.

Gibraltarin korkeimman oikeuden on määrä päättää aluksen kohtalosta tänään. BBC:n mukaan Yhdysvallat esitti viime hetkellä lukuisia tankkeria koskevia syytöksiä, joita oikeus vetäytyi pohtimaan.

Oikeuden käsittelyä asiassa on lykätty myöhäiseen iltapäivään. Iranilaisaluksen nykyinen kiinniottoaika päättyy lauantaina.

Grace 1 -tankkeria epäillään EU:n talouspakotteiden vastaisesta kuljetuksesta. Iran on toistuvasti todennut, etteivät EU-pakotteet sido sitä ja vaatinut aluksen päästämistä vapaaksi.

Iranin vastaus tankkerikiistaan kuultiin muutama viikko myöhemmin, kun Iran otti haltuunsa Hormuzinsalmessa Britannian lipun alla seilanneen ruotsalaisvarustamon Stena Impero -aluksen. Aluksen pysäytys on nähty kostona Gibraltarinsalmen tapahtumiin, vaikka virallisesti Iran sanoi aluksen muun muassa törmänneen pienempään alukseen ja liikkuneen vesillä ilman transponderia.

Ennen tietoa Yhdysvaltain toimista BBC ehti julkaista verkkosivuillaan uutisen, ettei Gibraltar aio nostaa miehistöä kohtaan syytteitä. Britannian yleisradioyhtiön mukaan myös iranilaistankkeri oli määrä päästää vapaaksi tänään.

Myös iranilaislähteistä on viime päivinä huhuttu, että alus todennäköisesti päästetään vapaaksi.

”Salmi salmesta”

Grace 1:n vapautus voisi tarkoittaa sitä, että Iran vastavuoroisesti päästäisi Stena Imperon miehistöineen vapaaksi.

Ainakaan ilman Grace 1:n vapauttamista Stena Imperoa ei vapauteta. Näin antoi Iranin presidentti Hasan Ruhani ymmärtää viime viikolla pitämässään televisiopuheessa

– Salmi salmesta. Ei voi olla niin, että Hormuzinsalmi on teille vapaa, mutta Gibraltarinsalmi ei ole vapaa meille, Ruhani sanoi.

Hormuzinsalmella pysäytetyssä brittialuksessa on 23 miehistön jäsentä. Näistä yksi on latvialainen, jonka oikeuksien toteutumista valvoo Suomi. Latvialla ei ole omaa edustustoa Iranissa.

Ruotsalaisvarustamo Stena Bulkin mukaan Suomen edustuston edustajat vierailivat Stena Imperolla elokuun alussa. Stena Bulk kertoi tuolloin, että Suomen edustajat olivat sanoneet miehistön voineen hyvin.

https://edition.cnn.com/2019/08/15/middleeast/gibraltar-grace-1-oil-tanker-gbr-intl/index.html?adkey=bn

https://www.bbc.com/news/uk-49355591

STT

Kuvat: