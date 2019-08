Yhdysvaltain on määrä vetäytyä INF-ohjussopimuksesta tänään – ”Venäjä on jo valmis”

Yhdysvaltojen on määrä vetäytyä tänään INF-ohjussopimuksesta. Presidentti Donald Trump ilmoitti maansa aloittavan helmikuussa puolen vuoden prosessin sopimuksesta irtautumiseksi.

Yhdysvallat ja Venäjä ovat vuosikymmeniä syyttäneet tosiaan sopimuksen rikkomisesta, ja molemmat ovat suunnitelleet vetäytyvänsä sopimuksesta.

Yhdysvaltain mukaan Venäjä on ottanut käyttöön uuden risteilyohjuksen, jollaista INF-sopimus ei salli. Venäjä on asiasta eri mieltä.

Uutistoimisto AFP:n haastatteleman analyytikon mukaan sopimuksen päättyminen mahdollistaa uusien aseiden kehittämisen.

– Venäjä on jo valmis, analyytikko Pavel Felgenhauer sanoi haastattelussa.

Venäjä on kärsinyt viime vuosina muun muassa pakotteiden aiheuttamasta talouskriisistä. Maan presidentti Vladimir Putin onkin tarkentanut, että uusia ohjuksia tulee kehittää kasvattamatta maan asevoimien budjettia.

Aikaisemmin sopimus on sitonut sen allekirjoittaneiden kädet kehittelyssä, mikä on antanut lähes vapaat kädet Kiinalle.

Presidentit Mihail Gorbatshov ja Ronald Reagan allekirjoittivat joulukuussa 1987 sopimuksen, joka poisti Neuvostoliiton ja Yhdysvaltain Eurooppaan sijoittamat lyhyen ja keskimatkan ohjukset. Samalla INF-sopimus tuli kieltäneeksi kokonaisen asekategorian: maalta laukaistavat 500-5 500 kilometriä kantavat ohjukset.

STT

Kuvat: