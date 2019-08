Yhdysvaltalainen kongressiedustaja muutti mielensä ja torjui Israelin tarjouksen päästää hänet maahan

Yhdysvaltalainen kongressiedustaja Rashida Tlaib on kieltäytynyt Israelin tarjouksesta sallia hänen vierailla maassa. Tlaibin mukaan vierailu painostavia ehtoja noudattaen olisi vastoin kaikkea, mihin hän uskoo.

Israelin sisäministeriö ilmoitti eilen, että sallii sittenkin palestiinalaistaustaiselle Tlaibille ”humanitaarisen vierailun isoäitinsä luokse” Länsirannalle.

Ministeriön mukaan pääsy sallittiin, koska edustaja vakuutti kunnioittavansa Israelin asettamia ehtoja. Israelilaismediat kertoivat, että Tlaib oli luvannut, että hän ei edistä Israelin vastaista boikottia matkansa aikana.

Perjantaina palestiinalaisaktivistit kehottivat Tlaibia kuitenkin hylkäämään Israelin tarjouksen ja näin edustaja myös teki.

– Olen päättänyt, että isoäitini luona vierailu näitä painostavia ehtoja noudattaen on vastoin kaikkea, mihin uskon, Tlaib kirjoitti Twitterissä ja jatkoi,

– Minun hiljentämiseni ja rikollisena kohtelu ei ole se, mitä hän (isoäiti) haluaisi minulle. Se tappaisi osan minusta.

Trump mukana väännössä

Alun perin Israel ilmoitti estävänsä kahden Yhdysvaltain kongressin demokraattiedustajan pääsyn maahan. Myös toisen kongressiedustajan Ilhan Omarin oli määrä vierailla alueella viikonloppuna.

Syy päätökseen oli Israelin sisäministeriön mukaan se, että Omar ja Tlaib ovat tukeneet Israelin vastaista boikottia. Boikotin taustalla on palestiinalaisalueiden miehitys ja palestiinalaisten kohtelu.

Myös presidentti Donald Trump on iskenyt lusikkansa soppaan ja väittänyt, että demokraattiedustajien vierailun salliminen osoittaisi Israelilta suurta heikkoutta. Tlaibin päätös hylätä Israelin ehdotus sai Trumpin jälleen avaamaan lempikanavansa. Presidentti kutsui Twitterissä Tlaibin tilannetta täydelliseksi lavastukseksi.

– Ainut oikea voittaja tässä on Tlaibin isoäiti. Nyt hänen ei tarvitse nähdä Tlaibia!

STT