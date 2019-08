Yhdysvaltalaisräppäri Asap Rockyn oikeudenkäynti jatkuu tänään Tukholmassa – kertoi eilen oikeuden edessä olleensa peloissaan

Yhdysvaltalaisräppäri Asap Rockyn oikeudenkäynti jatkuu tänään Tukholmassa. Alun perin oikeuskäsittelyn ilmoitettiin päättyvän tänään. Tuomari Per Lennerbrant on kuitenkin ilmaissut, että aikataulu näyttää venyvän.

Oikeuden on määrä selvittää, syyllistyikö räppäri ystävineen pahoinpitelyyn vai puolustiko hän oikeutetusti itseään.

Asap Rocky eli Rakim Mayers kertoi eilen oikeudessa olleensa peloissaan. Hänen mukaansa asianomistaja käyttäytyi pelottomasti ja vaikutti siltä, että Mayersin henkivartija ei voinut kontrolloida tätä, mikä pelotti räppäriä ja hänen ystäviään.

Mayers kiisti aiemmin viikolla asianajajansa välityksellä syyllistyneensä rikokseen ja vetosi hätävarjeluun.

– Hän myöntää, että heitti asianomaisen maahan, astui tämän käden päälle ja löi tai tönäisi tätä olkapäähän, Mayersin puolustusasianajaja Slobodan Jovicic kertoi aikaisemmin oikeussalissa ja painotti Mayersin toiminnan olleen hätävarjelua.

Syyttäjä: Kyse ei ollut hätävarjelusta

Syyttäjä Daniel Sunesonin mukaan Mayers ei ollut hätävarjelutilanteessa. Kantaansa hän perusteli muun muassa esittelemällä kännykkävideoita, joissa Mayers paiskaa 19-vuotiaan asianomistajan katuun ja pahoinpitelee tätä ystäviensä kanssa. Uhrin käsistä otetuissa kuvissa oli haavoja, ja syyttäjän mukaan pahoinpitelyssä käytettiin todennäköisesti myös lasipulloa.

STT

