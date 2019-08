Yhdysvaltalaisräppäri Asap Rockyn tuomio luetaan Tukholmassa tänään

Yhdysvaltalaisräppäri Asap Rockyn eli Rakim Mayersin ja hänen seurueensa jäsenten on määrä saada tänään tuomionsa käräjäoikeudessa Tukholmassa.

Maailmankuulu muusikko seurueineen pidätettiin heinäkuussa katutappelun vuoksi. Syyttäjä vaati Mayersille kuuden kuukauden vankeustuomiota.

Seurue vapautettiin kuukauden mittaisen tutkintavankeuden jälkeen elokuun alussa. Tähti poistui Ruotsista yksityiskoneella päivää myöhemmin.

Asap Rocky on pääesiintyjänä Tampereen Ratinan Blockfestillä perjantaina. Ruotsalaismedioissa onkin pohdittu sitä, miten käy, jos räppärin on palattava Ruotsiin istumaan tuomionsa.

Hufvudstadsbladetin haastattelemien lakiasiantuntijoiden mukaan on epätodennäköistä, että Mayersin olisi palattava Ruotsiin. Vaikka käräjäoikeus tuomitsisikin hänet syylliseksi, tuloksena olisi todennäköisesti ehdollinen vankeusrangaistus. Myös noin kuukauden istuttu tutkintavankeus otetaan tuomiossa huomioon.

Mayersin tapaus nousi kansainvälisen politiikan parrasvaloihin kun Yhdysvaltain presidentti Donald Trump pyysi Ruotsin pääministeri Stefan Löfveniltä Mayersin vapauttamista tutkintavankeudesta. Tuolloin Löfven joutui selittämään, ettei Ruotsissa poliittisilla päättäjillä ole valtaa maan oikeuslaitokseen.

