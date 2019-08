Yhtä ihmistä ammuttu moskeijassa Oslon lähellä

Norjassa yhtä ihmistä on ammuttu moskeijassa lähellä maan pääkaupunkia Osloa, kertoo Oslon poliisi. Poliisin mukaan uhrin vammojen vakavuudesta ei ole tietoa.

NTB:n mukaan ampuminen tapahtui hieman ennen viittä iltapäivällä paikallista aikaa.

Poliisin mukaan epäilty on otettu kiinni, mutta tekijän henkilöllisyydestä ei ole tietoa. Tällä hetkellä mikään ei viittaa siihen, että epäiltyjä tekijöitä olisi muita. Oslon poliisi kuvailee Twitterissä epäiltyä tekijää valkoiseksi nuoreksi mieheksi.

Laukauksia on ilmeisesti ammuttu useita, mutta vahinkojen suuruudesta ei ole vielä tietoa.

https://twitter.com/oslopolitiops

STT