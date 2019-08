Yksikätisen vanki

Monopoliyhtiö Veikkauksen mainonta on puhuttanut viime päivinä. Tuotteitaan markkinoiva yhtiö on ottanut räväkät keinot käyttöön saadakseen ihmiset innostumaan entistä enemmän Kenosta, Totosta ja muista yhtiön lukuisista rahapeleistä.

Veikkauksen asema ei ole helppo. Se haluaa lisätä tuotteidensa myyntiä. Samaan aikaan sen pitäisi muistaa vastuunsa pelin tarjoajana, sillä rahapelien pelaaminen voi myös karata pahasti käsistä.

Pakko myöntää, etten ollut uskoa korviani kuullessani autoradiosta Veikkauksen mainoksen, jossa psykologi kehotti avunhakijaa pelaamaan Totoa. Siinäpä oiva ratkaisu apua hakevan ihmisen ongelmiin: heittäydy uhkapelien maailmaan ja ongelmat ovat poissa.

Täytyy samalla tunnustaa, että olen itse havahtunut rahapelien nurjaan puoleen kunnolla vasta omien havaintojen kautta.

Olen itse seurannut peliriippuvaisen ja hänen läheisensä elämää sivusta. Tämä on avannut silmäni näkemään myös rahapelien kyvyn vallata ihmisen mieli. Lyhytaikaisen huvin sijasta rahapeleistä voi tulla kahle, joka hallitsee paitsi peliriippuvaisen myös hänen läheistensä elämää.

Koko elämän aikataulu muokataan sen mukaan, miten pystytään maksimoimaan pelikoneen vieressä vietettävä aika. Suurimman tyydytyksen tuo hetki, kun pelikoneisiin saa syöttää rahaa, vetää kahvasta ja kuunnella mahdollisten voittorahojen kilinää.

Yksikätinen nielee kaiken mahdollisen rahan, mikä näkyy joka paikassa arjessa. Ruuasta, vaatteista, matkoista, auton huollosta ja kaikesta muusta tingitään, sillä yksikätinen vaatii aina vain lisää ja lisää syötävää.

Ajattelemme usein, että peliriippuvainen istuu netissä, jossa on tarjolla vaikka mitä vaihtoehtoja. Siellä myös rahoista voi päästä panoksia suurentamalla nopeastikin eroon.

Yhtä koukuttava ja vangitseva kuin netti voi olla ja usein myös on yksinkertainen peli marketin tai baarin nurkassa.

Peliriippuvainen voi seistä päivittäin tuntikausia yksikätisen vieressä, parhaimmillaan varattuna ja pyörimässä on samaan aikaan useampi kone.

Pelikoneiden pohjaton kita nielee jopa tuhansia euroja kuussa, sillä peliriippuvainen ei lopeta, vaikka muovikassissa olisi 700 euroa kahden euron kolikkoina. Ei, sillä kone kutsuu jälleen seuraavana päivänä.

Useimmille rahapelien pelaaminen on harmitonta ajanvietettä. Pelit tuovat jännitystä ja antavat mahdollisuuden unelmoida voitoista ja äkkirikastumisesta.

Meidän on myös helppo sulkea silmämme ongelmilta, jotka eivät kosketa itseämme tai läheisiämme. Yhtä helposti voimme sanoa, että jokainen päättää itse pelaamisestaan.

Peliriippuvuudessa on kyse kuitenkin paljon suuremmasta ja monimutkaisemmasta vyyhdistä kuin ihmisen omasta valinnasta. Kyse koko elämää hallitsevasta vakavasta ongelmasta.

Peliriippuvuus on helppo pitää ympäristöltä piilossa, sillä siinä ei huojuta horjuvin jaloin kotiin tai tulla krapulassa työpaikalle. Tämä ei kuitenkaan poista ongelman olemassaoloa tai vähennä sen haittoja.

Veikkauksen kesän mainonnan perusteella yhtiössä unohdettiin täysin peliriippuvuuden vakavuus ja se, että sairaalloiseen pelihimoon liittyy myös muita vakavia ongelmia.