Yle: Isac Elliot on solminut kansainvälisen levytyssopimuksen

Suomalainen popartisti Isac Elliot on solminut kansainvälisen levytyssopimuksen, kertoo Yle. Levytyssopimus on tehty Universal Musicin kanssa Saksassa. Ylen mukaan Saksan Universal on ollut rakentamassa kansainvälistä menestystä muillekin suomalaisartisteille, kuten Almalle ja Sunrise Avenuelle.

18-vuotias Elliot on myös löytänyt manageritoimiston Isosta-Britanniasta. Keikkamyyjäksi hänelle on parhaillaan tarjolla yritys, joka hoitaa esimerkiksi Ed Sheeranin keikkojen myyntiä.

Nuori artisti solmi ensimmäisen levytyssopimuksen 11-vuotiaana. Sopimus umpeutui puolitoista vuotta sitten, minkä jälkeen artisti on keskittynyt kansainvälisen uran rakentamiseen.

https://yle.fi/uutiset/3-10914627

STT

Kuvat: