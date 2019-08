Yle: Suomen viisumikeskus Pietarissa ruuhkautui – hakemuksia jätetään nyt tuplasti enemmän

Pietarin viisumikeskus on ruuhkautunut venäläisten viisumihakemusten vuoksi, kertoo Yle. Ylen mukaan venäläiset jättivät aiemmin Pietarissa noin 2 500 viisumihakemusta päivässä, mutta nyt jopa 5 000 päivässä.

Taustalla on Suomen ilmoittama viisumiuudistus, joka astuu voimaan syyskuun alusta. Uudistuksen myötä hakijan on liitettävä viisumihakemukseen matkasuunnitelma ja todistus varallisuudesta.

Suomi on pietarilaisille tärkeä matkakohde, ja Ylen mukaan venäläisiä huolestuttaa nyt, vaikeutuuko matkustaminen. Mahdollisimman moni haluaa nyt hakea viisuminsa vanhoilla säännöillä.

Matkasuunnitelma voi olla itse kirjoitettu, mutta se voi olla myös kutsukirje tutulta tai sukulaiselta, jonka luo matkustaa. Matkasuunnitelmaksi käy myös mökki- tai hotellivaraus.

Suomen ulkoministeriön mukaan muutosten taustalla on viisumivaatimusten yhdenmukaistaminen muiden Schengen-maiden kanssa.

