Yli sata lentoa peruttu Hongkongissa mielenosoituspäivän alkaessa

Hongkongin lentoasemalla on peruttu yli sata lentoa kaupungin valmistautuessa jälleen suureen mielenosoituspäivään. Peruutetut lennot ovat nähtävissä lentoaseman sivuilta. Tiedotteen mukaan ”mahdolliset olosuhteet” maanantaina voivat vaikuttaa lentoaseman toimintaan.

Lentoasema ei kommentoinut uutistoimisto AFP:lle perumisten syytä, mutta kehotti matkustajia olemaan yhteydessä lentoyhtiöihinsä.

Peruutetuilla lennoilla on lentoaseman tietojen mukaan myös Finnairin asiakkaita.

Mielenosoittajat ovat kaavailleet päivälle Hongkongin metroliikenteen häirintää ja ovat aiemminkin estäneet metrojen ovia sulkeutumasta.

Mielenosoittajat ovat vaatineet liikennöitsijältä selitystä, miten mielenosoittajia pahoinpidelleet joukot pääsivät aseman sisälle kahden viikon takaisissa väkivaltaisuuksissa. Yhteenotoissa loukkaantui kymmeniä mielenosoittajia.

Mielenosoitusten pääkohteena oleva aluejohtaja Carrie Lam esiintyi maanantaina aamulla uhmakkaasti tuomiten mielenosoittajat kaupungin ajamisesta ”erittäin vaaralliseen tilanteeseen”.

– Näin pitkälle menevät häiriöt tiettyjen vaatimusten nimessä on vaurioittanut Hongkongin lakia ja järjestystä, Lam kommentoi toimittajille.

Osa pelkää Manner-Kiinan mahdollista aseellista puuttumista itsehallintoalueen tapahtumiin. Viime viikolla julkaistussa propagandavideossa Kiinan armeija vyörytti tankkeja Hongkongin kaduille mielenosoituksia taltuttamaan.

STT

Kuvat: