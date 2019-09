Aalto-yliopiston professori nimitti yliopistoa kritisoineita opiskelijoita ”kaheleiksi” ja ”dissidenteiksi” – kutsuu kommentteja ironiaksi

Aalto-yliopiston markkinoinnin laitoksen professori Henrikki Tikkanen kertoo, että hänen esittämänsä kommentit yliopiston opetusta kritisoineista opiskelijoista olivat ”ironisia”. Tikkanen puolustaa sanavalintojaan STT:lle sähköpostitse.

Verkkojulkaisu Long Play julkaisi tiistaina jutun, jossa joukko Aalto-yliopiston muodin koulutusohjelman opiskelijoita syytti vanhempaa lehtoria Tuomas Laitista epäasiallisesta käytöksestä. Opiskelijoiden mukaan Laitinen olisi haukkunut heitä ja suosinut systemaattisesti valikoituja opiskelijoita. Aalto-yliopisto on aloittanut selvityksen Laitisen toiminnasta esitetyistä syytöksistä.

Tikkanen kommentoi asiaa kollegansa Facebook-päivityksessä useilla kommentilla. Hän kirjoitti ne kommenttiketjussa, jossa päivityksen alkuperäinen tekijä puolusti Laitista kritisoineita opiskelijoita. Tilapäivitys oli keskustelun aikana julkinen, mutta lauantaina se ei ollut enää julkisesti nähtävissä.

Professori kutsui jutussa esiintyneitä opiskelijoita muun muun muassa ”kaheleiksi” ja ”dissidenteiksi”. Laitiseen hän viittasi toteamalla, että ”taide tarvitsee hullut neronsa”.

– Käsittääkseni ARTS [Taiteiden ja suunnittelun korkeakoulu] on muodin alalla maailman huippua. Nämä opettajat kai sen huipun ovat luoneet, ja nyt muutama dissidentti yrittää tuhota sen, Tikkanen kirjoitti.

Hän kirjoitti myös, että ”minusta nämä me-too -kahelit voisivat mennä muualle opiskelemaan”. Tikkanen vihjailee, että lehtori voisi olla salaliiton uhri ja kysyy, voisiko tapaus olla ”fabrikaatiota”.

Ei tietoja tapahtuneesta

Tikkasen mukaan kommentit olivat ironisia ja irrotettu kontekstistaan.

– Ajojahdit ja some-lynkkaukset ainakin ovat maailmalla lisääntyneet ilmiönä, hän kommentoi STT:lle.

Lisäksi Tikkanen kertoo, ettei tiedä muodin oppiaineen tapauksesta mitään. Hän kuvailee olevansa ”riviprofessorina pelkkä akateeminen työläinen”.

– Nämä kommentit olivat yleisiä havaintoja liittymättä suoraan tähän keissiin, josta minulla ei ole tietoja.

”Eivät edusta yliopiston linjaa”

Aalto-yliopiston opetusta ja tutkimusta johtava provosti Kristiina Mäkeläkommentoi Twitterissä myöhään perjantaina, etteivät Tikkasen kommentit edusta Aalto-yliopiston linjaa.

– Aalto edellyttää henkilöstöltään ja opiskelijoiltaan toisia kunnioittavaa käyttäytymistä kaikissa tilanteissa, hän kirjoitti

Mäkelä korostaa STT:lle, että Aalto-yliopiston jäseniä sitoo yliopiston code of conduct, eettisten ohjeiden sääntö. Hän sanoo, että sen mukaisesti selvitetään Laitisen toiminnasta esitetyt syytökset ja myös muiden henkilöiden asiaan liittyvät kommentit.

– Nämä tapahtumat osoittavat, että meillä on tarve tarkastella kriittisesti toimintakulttuuriamme.

Mäkelä ei osaa toistaiseksi arvioida, kuinka kauan selvitysten tekemisessä kestää. Hän ei myöskään ota kantaa siihen, valmistuvatko selvitykset toisistaan erillään vai yhtä aikaa ja kerrotaanko niiden tuloksista julkisuudessa.

– On hirvittävän tärkeää, että asiat täytyy ensin selvittää. Asiaan liittyviä henkilöitä pitää ensin kuulla, ja toimenpiteet voidaan määrittää vasta sitten. En halua enkä voi mennä asioiden edelle.

