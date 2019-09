Äärijärjestö Isisin johtaja kehottaa propagandaviestissään ”pelastamaan vankileireillä olevat sisaret”

Äärijärjestö Isisin johtaja Abu Bakr al-Baghdadi kehottaa järjestön kannattajia vapauttamaan järjestön vangittuja jäseniä vankileireiltä Irakista ja Syyriasta.

Baghdadi puhuu asiasta tänään julkaistulla nauhalla. Hän kehottaa ”pelastamaan sisaret ja veljet ja rikkomaan vankiloiden seinät” järjestön propaganda-alustalla. Hän uhoaa viestissä myös kostoa.

Isisiin kuuluneita naisia ja heidän lapsiaan on vangittuna muun muassa kurditaistelijoiden ylläpitämällä Syyrian al-Holin leirillä. Joukossa on Suomen kansalaisia. Suomi ei ole päättänyt, mitä se aikoo leirillä oleville tehdä.

Isis on menettänyt niin kutsutun kalifaattinsa ja heikentynyt huomattavasti, mutta jatkanut iskujaan muun muassa Irakissa ja Syyriassa.

