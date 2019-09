Airiston veneturmassa edelleen epäselvää, miksi veneilijät eivät havainneet toisiaan

Airistolla elokuussa sattuneen veneturman tapahtumien kulku alkaa poliisin mukaan olla pääpiirteittäin selvä. Syy siihen, ettei kumpikaan osapuoli havainnut toista ajoissa, on kuitenkin yhä epäselvä.

Turmassa kuoli kaksi purjeveneen kyydissä ollutta miestä. Lisäksi kaksi tyttöä loukkaantui lievästi.

Lounais-Suomen poliisi kertoo, että purjevene liikkui ennen törmäystä Airistoa pitkin Turusta etelään päin noin kuuden solmun vauhtia. Veneen kulkusuunta oli väylän suuntaisesti koillisesta lounaaseen. Moottorivene puolestaan tuli väylää pitkin Airiston matkailukeskuksesta länteen päin noin 23-25 solmun matkavauhtia.

Veneiden kohtaamiskulma on ollut noin 45-60 astetta, ja moottorivene on tullut takaviistosta pienempään nähden.

