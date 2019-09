Akseli Lankinen haluaa koviin paikkoihin tekemään kovia ratkaisuja – nuoren passarin hybridisyöttö ratkaisi Suomelle erävoiton EM-avauksessa

Suomi oli noussut neljän pisteen takaa-ajosta 24-23-johtoon, pisteen päähän ensimmäisen erän voitosta lentopalloilun EM-kisojen avausottelussa Pohjois-Makedoniaa vastaan Ljubljanassa torstaina. Suomen päävalmentajalla Joel Banksilla oli takanaan 18 peräkkäistä maaottelutappiota, edessään päävalmentajakautensa toistaiseksi tärkein piste ja mielessään yksi pelaajavaihto: Akseli Lankinen, 22-vuotias passari, asteli kentälle syöttämään eräpallon.

– Banks sanoi, että syötä oma paras. Sen yritin syöttää ja aikalailla sen sainkin syötettyä. Ei siinä sen enempää, Lankinen kertasi pieni hymynkare suupielessään Suomen voittoon päättyneen ottelun jälkeisenä päivänä.

Lankinen lähetti ilmoille hybridiksi nimetyn syöttönsä. Hybridisyöttö tarkoittaa sitä, että syöttäjä salaa mahdollisimman pitkään, millainen syöttö on tulossa. Heitto on samanlainen kuin leijasyötössä, mutta Lankisen kädestä lähteekin kierresyöttö.

Se yllätti Pohjois-Makedonian vastaanoton. Lankisen ässäsyöttö ratkaisi ensimmäisen erän Suomelle 25-23, ja samalla kääntyi ottelun suunta.

– En ainakaan yliajattele, Lankinen kuvasi ajatuksiaan ennen syöttöä.

– Yritän olla mahdollisimman normaalisti, vaikka tiedostankin tilanteen ja koko ajan seuraan taulua silmäkulmasta. Lähinnä saan lisäbuustia siitä, että pääsen kovaan paikkaan. Siitähän lentopalloilija elää, että kovassa paikassa pääsee tekemään kovia ratkaisuja, Lankinen kertoi.

Toistoja ja tekniikkaa

Lankinen on kotoisin Vantaalta, vaikka lentopalloilun hän kävi aloittamassa Perttulan Tähdessä Nurmijärvellä. Vaikka Lankisen kotikaupunki oli Vantaa, täyttää hän tyypillisen lentopalloilijan kriteerit: hän on kehä kolmosen ulkopuolelta ja saanut lentopalloiluharrastuksen perintönä lapsuudenkodistaan.

– Koko perhe on pelannut, se varmasti vaikutti. Siihen oli eniten paloa ja tuntui, että tässä on mahdollista päästä pisimmälle, Lankinen kertoi lajivalintansa taustoista.

Juniorisarjoissa Lankisen syöttö oli aina leija, kunnes hän 2016 siirtyi Kuopion Leka Volleyn joukkueeseen.

– (Valmentaja) Hakalan Lauri sanoi minulle, että lentopallo on tulevaisuudessa menossa siihen suuntaan, että samasta heitosta pitää pystyä syöttämään sekä kierrettä että leijaa. Sitä kautta lähdin kehittämään ajatusta, että tällainen olisi mahdollinen. Aloin treenata sitä ja se muotoutui itselle sopivaksi.

Yllätyksenä tulevan kierteen lisäksi Lankinen tähtää aina syöttönsä tarkasti.

– Meillä on skoutattuna, kuka siellä on heikoin vastaanottaja tai mikä väli on eniten auki. Tiesimme myös, että Pohjois-Makedonia tuskin oli paljon videoita katsonut minun syötöistäni, joten sain myös yllätysmomentin.

Ensimmäisen erän katkaissut syöttö oli Lankisen ainoa vierailu kentällä EM-avauksessa. Lankisen tavoite on olla tulevaisuudessa Suomen ykköspassari.

– Tarvitsen vain lisää tasaisuutta. Tällä hetkellä taso ailahtelee. Se vaatii toistoja ja muutamia teknisiä korjauksia.

