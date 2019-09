Amerikkalaismedia: Colorado tarjoaa Rantaselle 8 miljoonan taalan vuosipalkkaa – Toronto-tähden tienestit selvästi muhkeammat

Jääkiekon NHL-seura Colorado Avalanche on tarjoamassa viime kausina denveriläisjoukkueessa tehoja mättäneelle suomalaistähdelle Mikko Rantaselle monivuotista sopimusta. Pohjois-Amerikassa ilmestyvä urheilun verkkolehti The Athletic kertoi, että Colorado on valmis tarjoamaan suomalaishyökkääjälle sopimusta, jonka pituuden arvioidaan olevan kuudesta kahdeksaan vuotta.

Sivuston mukaan sopimuksen kausikohtainen keskiarvo olisi 8,4-8,75 miljoonaa dollaria eli 7,6­-7,95 miljoonaa euroa. Rantasen taustajoukot hamuaisivat huomattavasti suurempaa pottia, 9,5 miljoonan dollarin kausikohtaista palkkaa eli 8,6 miljoonaa euroa.

Nousiaisista kotoisin oleva Rantanen, 22, iski viime kaudella 74 runkosarjaottelussa Coloradolle tehopisteet 31+56=87. Suomalainen oli tehoillaan pistepörssin 17:s.

Samassa linjassa Ahon kanssa

Mikäli Colorado saisi tahtonsa läpi, kalpenisi Rantasen sopimus monen muun liigan tähtipelaajan rinnalla. Esimerkiksi Toronton 22-vuotias laitahyökkääjä, viime kaudella tehot 26+68=94 täräyttänyt Mitchell Marner, teki viime viikolla kanadalaisseuran kanssa kuusivuotisen jatkosopimuksen, jonka arvo on 10,9 miljoonaa dollaria vuodessa.

Coloradon Rantaselle tavoittelema sopimus olisi pitkälti samassa linjassa kuin Carolinan suomalaistähden Sebastian Ahon kesällä tekemä jatkosopimus. Viime kaudella 83 pistettä tehtaillut Aho kirjoitti nimensä heinäkuun alussa viisivuotiseen sopimuspahviin, joka tuo hänelle 8,45 miljoonaa dollaria kaudessa.

Rantasen lisäksi NHL:n suomalaispelaajista ilman sopimusta on myös Winnipegin maalitykki Patrik Laine.

Rantasen tuoreista sopimuskuvioista kertoi Suomessa aiemmin MTV.

