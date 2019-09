Ammattiopiston aamupuuro on menestys

Puuron äärelle syntyy ajoittain jonoa Salon ammattiopiston opiskelijaruokalassa. Puoli yhdeksästä yhdeksään tarjolla oleva aamupuuro maistuu sekä opiskelijoille että henkilökunnalle. Vilkkaimpina aamuina syöjiä on noin 150 henkilöä, mutta kylmien ilmojen tullessa puuroa menee entistä enemmän.

– Puuro antaa voimaa. Opiskelen putkiasentajaksi ja työmaalla täytyy olla voimaa, Jegor Barysev sanoo.

Hän on aamiaisella ruokalassa ennen opiskelun alkamista. Barysev kertoo nauttivansa puurolautasellisen vähintään joka toinen aamu. Vieressä odottaa vuoroaan puusepäksi opiskeleva Milla Salminen .

– Lounas on vasta kello 12, mutta puuron kanssa pärjään hyvin. Viime vuonna lounas oli kello 11, silloin minulla oli aina mukana banaani.

Hän pitää siitä, että tarjolla on erilaisia vaihtoehtoja. Kotona keitetään useimmiten kaura- tai riisipuuroa.

Opiskelijoille puuro on ilmaista, mutta henkilöstöön kuuluva opettaja Kalle Elsilä maksaa siitä euron.

– Sopuhinta, syön puuroa ainakin neljä kertaa viikossa. Paljon parempi annos, kuin aikaisempi kahvi ja leipä, Elsilä toteaa.

Aamupuurokokeilu aloitettiin ammattiopistossa Taitajankadulla viime keväänä. Idea napattiin Omniasta Espoosta.

Suosio oli heti hyvä, nyt aamupuuro on pysyvä käytäntö. Taitajankadun lisäksi puuroa on tarjolla Hyvoninkadun yksikössä.

– Oppilaita voi istua täällä jo seitsemältä, kun juna on tullut. Ruoka voi olla vasta 12 jälkeen, dieettikokki Suvi Salmela kuvailee tilannetta.

Hänestä on mukava olla toivottamassa oppilaille hyvää huomenta puurotiskin takaa. Kaikille aamiainen ei maistu varhain kotona tai sitä ei vaan ehdi laittaa. Valmis, höyryävä lautasellinen on silloin iso ilahdus.

Keittämisestä vastaavan Salmelan valikoimassa on monenlaisia vaihtoehtoja. Ruokapalvelun esimies Maarit Etelätalo kertoo, että seuraavan päivän puuro päätetään edeltävänä iltapäivänä. Myös erikoisruokavalioita pyritään ottamaan huomioon, mutta esimerkiksi gluteeniton tattaripuuro ei useimmille maistu.

– Puuron keittäminen sujuu täällä omalla painollaan, kun on sekoittavat padat. Hyvoninkadulla työtä on enemmän, kun puuro kypsennetään uunissa.

Etelätalo ja Salmela kutsuvat aamupuuroa menestykseksi.

– Pienellä asialla on iso vaikutus, myös ravitsemuksellinen.

Nyt tarjolla on vehnähiutale-marjapuuroa. Seassa on mansikkaa ja mustikkamehua, sillä mustikat ovat tänäkin vuonna kalliita. Viereen on valittavaksi maitoa, sokeria, vadelmahilloa ja uunissa paahdettua pähkinämurua.

– Ripottelin pähkinöiden päälle hunajaa ja vähän suolaa. Paahdoin uunissa 160 asteessa kuusi minuuttia, mutta kotiuunissa saa olla 200 astetta, Salmela kertoo herkullisen ohjeen.

Palautetta on tullut vähän, mikä tarkoittaa sitä, että homma toimii ja asiakkaat ovat tyytyväisiä.

– Maitopohjaiset puurot ovat tosi suosittuja. Joku sanoi juuri, ettei muista, milloin on syönyt mannapuuroa.

Kaurapuuron kanssa tarjolla on voita. Salmelan mielestä voinokare on paljon pienempi paha kuin se, ettei söisi puuroa.

Kolmatta vuotta autokorinasentajaksi opiskeleva kiskolainen Siiri Pentikäinen aloittaa jokaisen aamun puurolla.

– Jaksaa paljon paremmin, hän hymyilee.

Puuron päälle hän on laittanut kaikki tarjolla olevat herkut, ja lasissa on maitoa.

Puuroon Pentikäinen on tottunut lapsesta asti. Kotona hän laittaa useimmiten kaurapuuroa, joko mikrossa tai kattilassa. Kaurapuuron kanssa maistuvat parhaiten voi ja kaneli.

– Tykkään, että täällä on joka päivä eri puuroa ja lisukkeita. Kaikki maistuvat.

Lähes joka toinen aloittaa päivänsä puurolla

ei lähde käyntiin ilman puuroa, ilmenee Raisio-konsernin teettämästä kyselystä. Tuhannesta puurokyselyyn vastanneesta 43 prosenttia on tätä mieltä.

Monille puuro on tuttu lapsuudesta asti. Suomalaisten suosikki on kaurapuuro, jota nuoremmat syövät mieluiten marjojen kanssa ja vanhemmat voin kera.

– Naiset ovat hieman innokkaampia aamupuuron syöjiä. Naisista 53 ja miehistä 43 prosenttia kuuluu aamupuuron nautiskelijoihin. Terveellinen, edullinen ja nopea puuro sopii erityisesti niille, jotka kertovat olevansa aamuäreitä ennen syömistä, Raisio-konsernin Elovena-tuotteiden viestinnästä vastaava Mervi Nieminen kertoo.

Puurosuosikkeja ovat kaura- ja riisipuuro. Myös manna- ja vispipuurosta tykätään, mutta ohra- ja ruispuuroista ei niinkään.

Aamiaisen lisäksi puuro passaa välipalaksi ja iltapalaksi. Erityisesti syksy ja talvi ovat puuron parasta aikaa.

Kyselyssä tarjolla oli myös harvinaisempia lisukevaihtoehtoja, kuten sienet, vihannekset, juusto, pähkinät ja kaakao.

Tyrmäyksen puuron lisukkeena saavat sienet ja vihannekset.

– Moni jättää myös trendikkäät pähkinät nautittavaksi muissa yhteyksissä. Voin, marjojen ja maidon lisäksi sokeri, hillot ja erilaiset kiisselit lisäävät puuron tuomaa makunautintoa, Nieminen sanoo.

Seitsemän prosenttia vastaajista kertoo, että ei pidä puurosta lainkaan.