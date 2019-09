Ankkurin naistrio toi yllätyspronssia

Angelniemen Ankkurin trio Heini Saarimäki–Sanna Kauppila–Emily Kemp nappasi riemukkaan pronssin SM-viestissä.

Kultaa vei Tampereen Pyrintö neljä minuuttia nopeampana ja kakkoseksi ehti Pargas IF, jolle angelniemeläiset jäivät vain 32 sekuntia. Miesten voiton otti Helsingin Suunnistajat.

Ankkurinaisten mitali oli ilmeisen yllättävä myös sen saajille.

– Ei kuulemma kuitenkaan taustajoukoille, nauroi avausosuuden suunnistanut Saarimäki iloisten ankkurilaisten ympäröimänä.

Saarimäki suunnisti tapansa mukaan tarkasti ja vaihtoi viidentenä.

– Osuuden alussa oli epätoivon hetkiä, kun en tahtonut onnistua reitinvalinnoissa. Kolmosrastilla tein pienen virheen, mutta lopussa oli teknisesti vaativaa suunnistusta ja pääsin takaisin kärjen tuntumaan, hän selvitti.

Kauppila nosti sijoitusta yhdellä ja oli todella tyytyväinen tulokseen. Kesällä hän sairasteli sen verran, ettei uskaltanut uneksiakaan SM-mitalista.

– Mahtavaa! Nyt kun saimme kaikki olla hetken terveinä, näyttää menevän hyvin, Kauppila hymyili.

Vaikka kanadalainen Kemp ei varmastikaan suunnista nyt parasta kauttaan, onnistui hän maastossa ohittamaan oululaisen SK Pohjantähden maajoukkuenaisen Sofia Haajasen ja nostamaan Ankkurin mitalille.

– Neljännellä rastilla Sofia teki koukun, ja pääsin siinä kuittaamaan, aina iloinen Kemp kertoi.

Tampereen Pyrintö oli ensimmäisessä vaihdossa Lotta Karholan viemänä kolmas seitsemän sekuntia kärjestä, mutta meni sen jälkeen menojaan. Ja mikäs oli mennessä, kun viestiä veivät elokuussa Norjan MM-kisoissa keskimatkan pronssia saanut Venla Harju ja samoista kisoista kaksi hopeaa ja pronssin kuitannut sveitsiläinen Simona Aebersold.

Miesten kilpailussa käytiin tasainen taisto, jonka ratkaisi Helsingin Suunnistajien eduksi ankkuriosuudella suurlupaus Olli Ojanaho. Ikaalisten Eetu Savolainen jäi 36 sekuntia ja ankkuriosuudelle kärjessä lähtenyt Tampereen Pyrinnön Elias Kuukka yhdeksän sekuntia enemmän.

Helsingin Suunnistajat on suomalaisen suunnistuksen kuningasseura muun muassa kahdeksalla Jukolan viestin voitollaan. Seura on kuitenkin taapertanut pitkään huonommilla sijoilla, ja edellisestä SM-voitosta on kulunut 24 vuotta.

HS sai kaksi vuotta sitten kultakimpaleen Olli Ojanahon hahmossa. Viime vuonna Rovaniemellä seura otti jo pronssin SM-viestissä ja nyt se kirkastui kullaksi.

– Päätimme täällä Mynämäellä luottaa omaan tekemiseemme metsässä, selvitti Ojanaho.

Arttu Syrjäläinen vaihtoi aloitusosuudelta viidentenä. Einari Heinaro putosi yhden sijan, mutta pysyi kärkiletkassa ja MM-joukkueeseenkin kuulunut Topi Syrjäläinen päästi Ojanahon ankkurien taistoon neljäntenä minuutin päässä kärjestä.

– Näin kilpakumppanit maastossa ja minulla oli hyvä kontrolli tilanteeseen. Yleisörastin jälkeen lisäsin vauhtia eivätkä muut pystyneet seuraamaan, kertoi Ojanaho.

Angelniemen Ankkuri oli joukkueella Tuomo Mäkelä–Pekka Hyvönen–Andreas Hougaard Boesen–Mikko Sirén hienosti kahdeksas. Paimion Rastin Vili Niemi–Toni Saari–Pasi Ikonen–Frederic Tranchand oli 11:s.

SM-viikonloppu jatkuu tänään Forssassa, vuorossa ovat sprinttimatkat.

Ankkuri ”Cassu” ei poikennut tavoistaan

Suunnistuksen suola ovat ikäsarjat, yhtä hyvin juniorit kuin veteraanitkin. Ja parasta on, että kaikki pääsevät samalle areenalle yhdessä samaan aikaan.

Mynämäen SM-viestirasteilla Salon seudulle tuli pääsarjasijoitusten lisäksi kultaa Angelniemen Ankkurille sarjassa H55 ja Paimion Rastille sarjassa H35 sekä pronssia Someron Esalle sarjassa D35 ja Angelniemen Ankkurille sarjassa H60.

Veteraaneissa mitaleista taistelevat tietenkin entiset huippusuunnistajat. Ja yhtä tosissaan kuin nuorempanakin, erona on vain hiukan kasvanut elopaino.

Sarjan H55 loppukiritaistelu käytiin Ankkurin Jarmo ”Cassu” Reimanin ja Tampereen Pyrinnön Mikko Heinämäen välillä. Reiman oli kielen mitan edellä maaliviivalla.

Reiman makasi maassa pitkään taistelun jälkeen ja Heinämäki taputteli kaveriaan virkeäksi.

– En päästänyt ohi, kun en ole ennenkään päästänyt. Se on tahtokysymys, sanoi ”Cassu” heti kun pystyi puuskutukseltaan puhumaan.

Kuvat ja teksti: Seppo Väli-Klemelä