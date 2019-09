Annika Saarikko kannattaa Antti Kaikkosta keskustan puheenjohtajaksi

Kansanedustaja Annika Saarikko (kesk.) ilmoittaa kannattavansa puolustusministeri Antti Kaikkosta keskustan puheenjohtajaksi. Saarikko perustelee valintaansa verkkosivuillaan ja luonnehtii Kaikkosta reiluksi yhteistyöpoliitikoksi, joka on aatteellisesti selkeä.

Kaikkosen selviytyminen vaalirahakohusta osoittaa Saarikon mielestä sen, että hän on lujaa tekoa ja sitoutunut yhteisten asioiden hoitamiseen.

– Antin kokemaan vaalirahakohuun olisi moni poliitikko murtunut tai vähintään poistunut estradilta säästääkseen itseään. Antti ei, Saarikko kirjoittaa.

– Arvoa annan myös sille, että tämän kaiken jälkeen hän on saanut kansalta laajan luottamuksen vaaleista toiseen vaativalla Uudenmaan alueella.

Saarikon mielestä Kaikkosen pitkä kokemus ulko- ja turvallisuuspolitiikasta sekä EU-politiikasta tulee myös tarpeeseen puheenjohtajan tehtävässä.

Saarikko oli itse vahva ehdokas keskustan puheenjohtajaksi, mutta jäi kisasta pois perhesyistä. Saarikko odottaa perheensä toista lasta lähiaikoina. Hän jäi elokuun alussa vuodeksi pois tiede- ja kulttuuriministerin tehtävästä.

Keskusta valitsee Juha Sipilän seuraajan lauantaina Kouvolassa.

Kaikkonen antoi Saarikolle lämpimät kiitokset tuesta Facebookissa.

https://www.annikasaarikko.fi/kannatan-antti-kaikkosta-keskustan-puheenjohtajaksi/

https://www.facebook.com/anttikaikkonen

STT

Kuvat: