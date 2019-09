Argentiinan Schwartzman yllätti kuutossijoitetun Zverevin US Openissa

Saksan Alexander Zverev on pudonnut Yhdysvaltain avoimesta tennisturnauksesta. Kuutossijoitettu Zverev hävisi neljännellä kierroksella Argentiinan Diego Schwartzmanille 6-3, 2-6, 4-6, 3-6.

22-vuotiaasta Zverevistä on toisinaan povattu ensimmäistä 1990-luvulla syntynyttä miesten Grand slam -voittajaa. Tämä saavutus saa kuitenkin odottaa ainakin ensi vuoteen. Saksalainen tuskaili syöttönsä kanssa, mikä avasi Schwartzmanille tien voittoon.

– Alexilla oli paljon ongelmia syöttönsä kanssa. Olen hyvä palauttaja ja hyödynsin sen. Mielestäni pelasin hienoa tennistä, Schwartzman sanoi.

Turnauksessa 20:nneksi sijoitettu Schwartzman eteni nyt kolmatta kertaa urallaan Grand slam -turnauksen puolivälieriin. Hän pääsi Yhdysvaltain avoimissa kahdeksan parhaan joukkoon myös vuonna 2017. Zverevin ainoat Grand slam -puolivälieräpaikat ovat Ranskan avoimista.

Puolivälierissä Schwartzman kohtaa joko supertähti Rafael Nadalin tai Yhdysvaltain avoimet vuonna 2014 voittaneen Kroatian Marin Cilicin. Nadal ja Cilic iskevät yhteen myöhemmin tänä yönä.

Puolivälieräpaikkansa lunasti myös Italian Matteo Berrettini, joka eteni ensi kertaa urallaan Grand slam -turnauksessa kahdeksan joukkoon. 24:nneksi sijoitettu Berrettini voitti Venäjän Andrei Rublevin suoraan kolmessa erässä 6-1, 6-4, 7-6 (8-6).

Berrettinistä tuli kaikkien aikojen toinen italialaismies, joka on yltänyt Yhdysvaltain avointen puolivälieriin. Corrado Barazzutti pääsi välieriin vuonna 1977.

– Tämä on todella hullua. En voi uskoa tätä juuri nyt. Tarvitsen muutaman tunnin ymmärtääkseni mitä tapahtui, Berettini sanoi.

Italialainen pelaa puolivälierissä joko Ranskan Gael Monfilsia tai Espanjan Pablo Andujaria vastaan.

STT

Kuvat: