Astuuko Sipilän saappaisiin Kulmuni vai Kaikkonen – keskusta valitsee tänään uuden puheenjohtajan

Keskusta valitsee tänään uuden puheenjohtajan nykyisen puheenjohtaja Juha Sipilän luopuessa tehtävästään. Keskustan ylimääräisessä puoluekokouksessa Kouvolassa puheenjohtajaksi noussee elinkeinoministeri Katri Kulmuni tai puolustusministeri Antti Kaikkonen.

Kilpailusta odotetaan tasaväkistä. STT:n aiemmin haastattelemat keskustakonkarit arvioivat, että moni puoluekokousedustaja punnitsee äänestyspäätöstään viime hetkeen asti.

Kulmunin tueksi ovat ilmoittautuneet muun muassa konkaripoliitikot Seppo Kääriäinen, Mauri Pekkarinen ja Sirkka-Liisa Anttila. Keskiviikkona Kulmunin tukijoiksi ilmoittautui 456 naista, joista monet ovat keskustan järjestöaktiiveja. Jo aiemmin keskustan naisjärjestö asettui tukemaan Kulmunia.

Kaikkosen tueksi on ilmoittautunut muun muassa entinen pääministeri ja puoluejohtaja Anneli Jäätteenmäki sekä entiset ministerit Liisa Hyssälä,Eeva Kuuskoski ja Anu Vehviläinen.

Ministerin tehtävästä perhevapaalle jäänyt Annika Saarikko ilmoittautui Kaikkosen kannattajaksi samoin kuin Keskustanuorten puheenjohtaja Suvi Mäkeläinen.

Kaikkosen ja Kulmunin lisäksi kiinnostuksensa puheenjohtajaksi on ilmaissut hartolalainen Jari Tasanen.

Sipilä ilmoitti jättävänsä keskustan puheenjohtajuuden eduskuntavaalitappion jälkeen. Sipilä ehti johtaa keskustaa seitsemän vuotta, sillä hänet valittiin ensimmäisen kerran tehtävään Rovaniemen puoluekokouksessa vuonna 2012.

Kaikkosen kokemusta painotettu, Kulmuni nähdään tulevaisuusvalintana

Kaikkosta tukevat tunnetut naispoliitikot totesivat, että ”nyt vaikeassa tilanteessa puolue tarvitsee kokeneen, keskustelevan puheenjohtajan, jolla on laaja käsitys suomalaisten erilaisista elämänpiireistä”.

Kääriäinen puolestaan kirjoitti Twitterissä, että Kulmuni on tulevaisuusvalinta.

– Entiset äänestäjäni ottaneet yhteyttä pj-asiassa. Huolissaan ovat, syvästi huolissaan. Useimmat liputtaneet KK:n puolesta. Perusteluina tuoreus ja tulevaisuus yms. Olisiko Kulmuni tulevaisuusvalinta? On, Kääriäinen kirjoitti.

Kaikkosta tukeva Keskustanuorten Mäkeläinen piti tärkeänä sitä, että Kaikkonen on ollut kiinnostunut nuorten näkökulmista politiikassa.

– Puheenjohtajalta vaaditaan monipuolisia johtamistaitoja ja kokemusta myös hankalista paikoista. On mielestäni tärkeää, että puheenjohtajalla on kokemusta monista erilaisista johtajatehtävistä puolueen sisällä, Mäkeläinen kirjoitti perusteluissaan.

HS:n gallupissa Kulmuni Kaikkosta niukasti suositumpi

Helsingin Sanomien perjantaina julkaistun mielipidemittauksen mukaan Kulmuni on hieman suositumpi vaihtoehto keskustan puheenjohtajaksi kuin Kaikkonen. Helsingin Sanomien gallupissa 25 prosenttia suomalaisista pitää Kulmunia parhaana vaihtoehtona. Kaikkosen taakse asettuu 21 prosenttia vastaajista. 48 prosenttia ei osaa nimetä suosikkiehdokastaan.

Keskustaa kannattavien vastaajien joukossa Kulmuni on ykkösvaihtoehto 40 prosentille. Kaikkonen saa 28 prosentin kannatuksen. Helsingin Sanomien mukaan keskustalaisten osuus vastaajien joukossa on kuitenkin pieni.

Kantar TNS:n toteuttamaan verkkokyselyyn vastasi reilu tuhat ihmistä 30. elokuuta-4. syyskuuta. Virhemarginaali on kolme prosenttiyksikköä suuntaansa.

Keskustan sääntöjen mukaan puheenjohtajavaalin voittaa ehdokas, joka saa yli puolet äänestyksessä annetuista äänistä. Keskustan puoluekokouksissa äänioikeutettuja edustajia on yleensä yli 2 000, joten voittoon tarvitaan reilun tuhannen edustajan tuki.

