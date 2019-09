Balettitanssija Marko Juusela esiintyy ensimmäisenä kiinnitettynä suomalaisena Mariinskin estradilla

Balettitanssija Marko Juusela on kiinnitetty kuuluisan Mariinski-teatterin baletin kokoonpanoon ensimmäisenä suomalaisena tanssijana. 19-vuotias Juusela valmistui niin ikään maineikkaasta Vaganovan balettiakatemiasta kesäkuussa.

– Ensimmäiset pari vuotta lähinnä tanssin. Sitten opin kielen, ystävystyin tiiviimmin opiskelukavereideni kanssa ja kiersin Pietarissa kaupungilla sekä museoissa, Juusela kertoo.

Juusela pitää hyvänä asiana sitä, että opinnot tapahtuivat sisäoppilaitoksessa, jollainen Vaganovan balettiakatemia on.

– Tanssitunneille ei pitänyt erikseen kulkea, kun oli jo paikan päällä, sanoo Juusela, joka tunnustautuu toisinaan aamu-uniseksi.

Hän muistaa koulusta lämpimästi myös vartijat – oikeammin babushkit eli isoäitimäiset hahmot, jotka olivat paikalla vuorokauden jokaisena tuntina ja katsoivat tanssijoiden perään kuin omien lastensa konsanaan.

Valmiiksi vahvat näytöt

Uuden työpaikkansa hakukokeisiin Juusela sai kutsun, kun Mariinskin johtaja tuli katsomaan hänen oppilaitoksensa järjestämiä loppukokeita. Näyttöjä hän on tosin kerännyt jo aiemminkin.

Viime vuonna hän voitti Vaganova Prix International -kilpailussa yli 18-vuotiaiden miesten sarjan. Osanottajia oli 15:stä eri maasta. Tänä vuonna Juusela voitti toisen palkinnon kansallisesti merkittävimmässä nuorten tanssijoiden balettikilpailussa Moskovassa.

Pietarilainen Mariinski-teatterin baletti on perustettu 1740-luvulla, mikä tekee siitä yhden maailman vanhimmista balettiseurueista. Moskovan Bolshoin baletin ohella Mariinski-teatterin baletti kuuluu Venäjän maineikkaimpiin ja maailman arvostetuimpien balettiseurueiden joukkoon. Mariinski-teatterin baletissa on yli 250 tanssijaa, mikä tekee siitä myös yhden suurimmista balettiseurueista maailmassa.

Juuselaa odottaa seuraavaksi Mariinski-teatterin hänelle osoittama asunto ja uudet harjoitukset, jotka johtavat lavaesiintymisiin. Juusela tähtää pienten roolien kautta isompiin ja lopulta solistiksi jonnekin päin maailmaa – jollei sitten jää Mariinskiin.

”Mahdollisuus maailman suurille lavoille”

Juusela aloitti tanssiopintonsa kuusivuotiaana Raija Lehmussaaren balettikoulussa Naantalissa vuonna 2006. Hän halusi tunneille itse, mutta hän tai hänen vanhempansakaan eivät oikein tiedä mistä idea syntyi. Juusela epäilee, että hän saattoi nähdä balettia televisiosta.

Ensimmäiset balettitunnit jännittivät nuorta poikaa todella paljon. Hänen ensimmäisen opettajansa Raija Lehmussaaren hersyvä persoona sai kuitenkin jännityksen laukeamaan.

Juusela kertoo, kuinka hän nopeasti balettitunnit aloitettuaan tiesi, että hän tahtoo ammattitanssijaksi.

Lehmussaarikin muistaa, kuinka hänen tunnilleen käveli avoimen ja päämäärätietoisen oloinen poika.

– Hän tietää mitä haluaa ja ahkeroi sen eteen, mutta hän on samalla rento ja hänen itsetuntonsa on kohdillaan, yli 50 vuotta baletin parissa työskennellyt Lehmussaari kuvailee kasvattiaan.

Huipputanssijalle suotuisia ominaisuuksia ovat hänen mukaansa voima, notkeus ja koordinaatiokyky. Lisäksi tanssitaiteilijan täytyy pystyä välittämään yleisölle tunteita.

– Hänessä on ainesta ja mahdollisuus maailman suurille lavoille, Lehmussaari toteaa Juuselasta ykskantaan.

