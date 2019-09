Barcelonaan odotetaan suurmielenosoitusta Espanjan valtaa vastaan

Katalonian itsenäisyysliikkeen voimaa testataan tänään, kun Barcelonaan on kutsuttu koolle suurmielenosoitus Espanjan keskusvaltaa vastaan.

Tänään vietetään Katalonian kansallispäivää, jolloin itsehallintoalueen kaupungeissa on viime vuosina nähty suuria protesteja.

Katalonian itsenäistymispyrkimykset eivät ole edenneet sitten vuoden 2017. Silloin itsenäistymisestä järjestettiin kansanäänestys, jonka Espanja katsoi laittomaksi ja otti Katalonian suoraan hallintaansa.

Itsenäistymishankkeen johtajia on syytteessä muun muassa kapinoinnista. Tuomioita odotetaan ensi kuussa.

