Britannia aloitti rauhanajan suurimman operaation: yli 150 000 Thomas Cook -matkatoimiston asiakasta tuodaan kotiin vuokrakoneilla

Britannia on aloittanut operaatio Matterhornin, jolla on tarkoitus tuoda kotimaahan yli 150 000 konkurssiin menneen Thomas Cook -matkatoimiston brittiasiakasta. Yleisradioyhtiö BBC:n mukaan noin 16 000 turistia palaa kotiin jo tänään.

Britannian viranomaiset ovat vuokranneet 45 lentokonetta yhteensä 64 reitille. Rauhanajan suurimmaksi operaatioksi kutsuttua kotiuttamista varten muodostetaan tilapäinen lentolaivue, joka vastaisi kooltaan maailman viidenneksi suurinta lentoyhtiötä.

Koneita on vuokrattu muun muassa EasyJet ja Virgin-yhtiöiltä, mutta kaukaisimmat jetit kiirehtivät apuun aina Malesiasta saakka.

Viranomaiset vastaavat kuluista

Britannian liikenneministeriön mukaan kaikki lomailijat pyritään tuomaan kotiin mahdollisimman lähellä sitä päivää, jolloin he olisivat muutenkin palanneet. Heidät tuodaan kotiin joko erityisesti sitä varten vuokratulla lennolla tai heille varataan paikkoja reittikoneista.

Joissakin harvoissa tapauksissa lomailijat joutunevat varaamaan paluulentonsa itse, ja perimään rahat myöhemmin takaisin.

Liikenneministeriö on kehottanut lomailijoita pysymään matkakohteissaan, jos lähtöpäivä ei ole lähellä, ja seuraamaan tietoja viranomaisten operaatiota varten avaamalta erityiseltä verkkosivulta.

Britannian viranomaiset ovat myös olleet yhteydessä Thomas Cookin pakettimatkojen hotelleihin ja kertoneet niille, että konkurssiin menneen matkanjärjestäjän majoituskuluista vastaavat brittituristien osalta Britannian viranomaiset.

BBC:n haastatteleman matkailualan asiantuntijan Simon Calderin mukaan Thomas Cookin konkurssin takana oli yhtiön vanhakantaisuus.

– Thomas Cook ei ollut valmis muutokseen, Nykyään jokainen voi olla oma matkanjärjestäjänsä: kaikki voivat varata hotellihuoneita, lentolippuja ja vuokra-autoja itse ja panna matkansa kokoon itse, Calder sanoi.

https://www.bbc.com/news/business-49791249

https://thomascook.caa.co.uk/

STT

Kuvat: